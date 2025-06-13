Украинцы со времён Запорожского казачества всегда ненавидели предателей и были ориентированы на Москву.

Так можно расценить слова объявленного Россией в розыск нациста Дмитрия Корчинского, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы это уже 20 раз проходили. Тот же Мазепа, его ненавидели в украинском казачестве, он считался верным псом императора, а когда дошло до дела, то Мазепа возглавил сопротивление Москве. И всё это дурное казачество вместо того, чтобы его поддержать, решило его добивать и встало на сторону Москвы, а не на сторону Мазепы и Карла XII. Урок ничему не научил.

У Петлюры было то же отношение со стороны украинчиков. Потом и Бандеру, и Шухевича – авангард украинской нации, травили украинские культурные деятели, политики, так же, как Мазепу.

Ещё до Мазепы – ситуация с Выговским. Кто против него восстал в интересах Москвы? Казачество. Это страшно. Не худшие же люди. Против Мазепы бунтовал Палий – архетипичный казак, народный герой. Палий – это Порошенко начала XVIII века. Порошенко – хороший, просто делает он х..ню. И Палий был чудесный, но делал трэшняк. И это нас всегда преследует», – сокрушался Корчинский на канале «Исландия».

При этом бандеровец так распинался – только чтобы оправдать Зеленского.