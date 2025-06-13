Нацист Корчинский сравнил Зеленского с Мазепой, которого ненавидело казачество
Украинцы со времён Запорожского казачества всегда ненавидели предателей и были ориентированы на Москву.
Так можно расценить слова объявленного Россией в розыск нациста Дмитрия Корчинского, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Мы это уже 20 раз проходили. Тот же Мазепа, его ненавидели в украинском казачестве, он считался верным псом императора, а когда дошло до дела, то Мазепа возглавил сопротивление Москве. И всё это дурное казачество вместо того, чтобы его поддержать, решило его добивать и встало на сторону Москвы, а не на сторону Мазепы и Карла XII. Урок ничему не научил.
У Петлюры было то же отношение со стороны украинчиков. Потом и Бандеру, и Шухевича – авангард украинской нации, травили украинские культурные деятели, политики, так же, как Мазепу.
Ещё до Мазепы – ситуация с Выговским. Кто против него восстал в интересах Москвы? Казачество. Это страшно. Не худшие же люди. Против Мазепы бунтовал Палий – архетипичный казак, народный герой. Палий – это Порошенко начала XVIII века. Порошенко – хороший, просто делает он х..ню. И Палий был чудесный, но делал трэшняк. И это нас всегда преследует», – сокрушался Корчинский на канале «Исландия».
При этом бандеровец так распинался – только чтобы оправдать Зеленского.
«Враг на нашей территории, а значит, как бы ни звали верховного главнокомандующего, какие бы ошибки они ни делали, должна быть железобетонная поддержка. Объединяться нужно только вокруг военного и политического центра, вокруг оппозиции можно только разъединяться. А значит, самое лучшее, что может сделать любая оппозиция – это самоликвидироваться. …
Мне кажется, ему [Зеленскому] удалось стать хорошим верховным главнокомандующим. Насчёт президента не знаю, но сейчас это и не актуально. [Что Зеленский должен сделать, но не сделал?] Репрессии. Вычистить тыл. Нужен железобетонный порядок в тылу и перевод страны на военные рельсы», – вещал нацист.
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