На «Бандеровских чтениях» в Киеве требуют «жёсткой ассимиляции» беглых либералов
Украина должна максимально жёстко превращать в бандеровцев всех беглых либералов из РФ. Об этом на «Бандеровских чтениях» в Киеве завил украинский нацист и декоммунизатор с погонялом «Фашист» Александр Музычко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Что мы будем делать с российскими беженцами, когда Россия развалится? Их масса, и они все попрутся к своим родственникам в Харькове, в Одессе, в Киеве. Я очень часто слышу про «тётю из Саратова», – сказал Музычко.
«И что мы делать с ними всеми? Снова будем либерастами, дадим возможность открывать русские школы, «детки и мамаши не воевали»? Или мы отнесёмся к вопросу очень жёстко, забудем этот позорный мультикультурализм, и будем проводить чёткую политику ассимиляции.
То есть, несмотря на своё происхождение, в семье ты можешь быть кем угодно, но на более-менее публичном уровне ты должен быть украинцем. Вот и всё», – добавил укро-фашист.
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