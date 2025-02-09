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Украина должна максимально жёстко превращать в бандеровцев всех беглых либералов из РФ. Об этом на «Бандеровских чтениях» в Киеве завил украинский нацист и декоммунизатор с погонялом «Фашист» Александр Музычко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что мы будем делать с российскими беженцами, когда Россия развалится? Их масса, и они все попрутся к своим родственникам в Харькове, в Одессе, в Киеве. Я очень часто слышу про «тётю из Саратова», – сказал Музычко.