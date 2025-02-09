На Балтике снова ЧП с кабелями связи. Теперь – российскими

Сергей Рыжов.  
09.02.2025 08:45
  (Мск) , Москва
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Балтика, Дзен, Происшествия, Россия, Связь, Финляндия


Как пишет финское издание Yle, череда странных инцидентов с подводными кабелями в Балтийском море затронула российский кабель на дне Финского залива.

Издание отмечает, что береговая охрана Финского залива в настоящее время наблюдает за ремонтом оборванного российского кабеля. Патрульное судно Turva находится на месте происшествия. Поблизости также находится корабль НАТО.

Как пишет финское издание Yle, череда странных инцидентов с подводными кабелями в Балтийском море...

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Информгентство STT доаолняет это сообщение подробностями:, что российский кабель оборвался в в исключительной экономической зоне Финляндии. Власти последней уже некоторое время знают о ремонтных работах на кабеле.

Илья Ильин, заместитель командира береговой охраны Финского залива, сообщил Yle, что о неисправности кабеля сообщила российская сторона. Уведомление было сделано в соответствии с условиями разрешения на проведение работ в исключительной экономической зоне Финляндии.

Кари Клемм, глава отдела готовности Министерства занятости и экономики Финляндии, сообщил Yle, что его ведомство получило информацию о поломке двух кабелей между Санкт-Петербургом и Калининградом.

В настоящее время ремонтные работы в Финском заливе ведутся на кабеле «Балтика», принадлежащем «Ростелкому». По оценкам Клемма, они займут около недели и могут зависеть от погодных условий.

Он не стал комментировать, связано ли повреждение российских кабелей с обрывом подводного кабеля Estlink 2 в конце декабря.

Интересно, что в этот раз шумиха вокруг ЧП в Финском заливе обошлась без традиционных пропагандистских плясок про «российский след».

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