Введя санкции против стран, которые покупают российскую нефть, Дональд Трамп может добиться только ухудшения с ними отношений, но не чувствительного удара по российской экономике.

Об этом в интервью BBC заявил посол РФ в Британии Андрей Келин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Пошлины на Россию? У нас сейчас нет торговли с США, как и с Великобританией. Торговля почти прекратилась за некоторыми исключениями. Так что нет смысла вводить какие-либо торговые пошлины на Россию. Торговля с Великобританией сократилась на 95 процентов. С США у нас никогда не было большой торговли, за исключением некоторых обменов в ядерной и других сферах», – сказал дипломат.

У него поинтересовались, что будет делать Россия, если Америка введёт санкции против стран, которые покупают российскую нефть.