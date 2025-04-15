«Мы уже не та страна, что получает доход только от нефти»: в РФ ответили на угрозы Трампа
Введя санкции против стран, которые покупают российскую нефть, Дональд Трамп может добиться только ухудшения с ними отношений, но не чувствительного удара по российской экономике.
Об этом в интервью BBC заявил посол РФ в Британии Андрей Келин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Пошлины на Россию? У нас сейчас нет торговли с США, как и с Великобританией. Торговля почти прекратилась за некоторыми исключениями. Так что нет смысла вводить какие-либо торговые пошлины на Россию. Торговля с Великобританией сократилась на 95 процентов. С США у нас никогда не было большой торговли, за исключением некоторых обменов в ядерной и других сферах», – сказал дипломат.
У него поинтересовались, что будет делать Россия, если Америка введёт санкции против стран, которые покупают российскую нефть.
«Это сейчас нереально – цена на нефть меньше 60 долларов, а потолок 60 долларов был установлен странами G7 некоторое время назад. Сейчас это не актуально. Мы уже не получаем доход только от нефти, у нас много других источников доходов. Конечно, бюджет пострадает, у нас будет дефицит, но мы сможем восполнить его за счёт торговли»,– сказал Келин.
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