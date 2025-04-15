Россия не допустит присутствия контингентов НАТО на Украине.

Об этом в интервью BBC заявил посол РФ в Британии Андрей Келин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На самом деле, вы одни, не так ли? Кроме Северной Кореи. Наш министр обороны Джон Хили сказал, что Россия осталась одна, и у неё один друг – Северная Корея», – сказала интервьюер.

«Он умный человек, он собрал силы из шести стран, включая три страны Балтии. Сколько войск могут предоставить страны Балтии для «коалиции желающих»? [Собираются 50 стран] Что касается собрания, в этом нет ничего плохого. Я слышал, собирается 30 стран. Из них шесть согласны предоставить войска для «коалиции желающих». Из этих шести стран, три страны Балтии, возможно, предоставят батальон или роту, не больше.

Создать «коалицию желающих», кроме Франции и Британии, очень сложно. Насколько я понимаю, есть несколько вариантов, как их можно задействовать или не задействовать, и мы с интересом за этим наблюдаем», – ответил Келин.