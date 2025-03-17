Мы опоздали с отступлением из Курской области – Бутусов

Украинской армии нужно было выходить из Курской области не позднее конца января.

Об этом в эфире видеоблога «Украинская правда» заявил военный пропагандист Юрий Бутусов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если анализировать, уход было бы логично проводить, ну, никак не позже, где-то конца января. Это было бы объективно, то есть были бы выполнены все политические задачи, инаугурация президента США 20 января состоялась, все политические задачи на тот момент уже были бы выполнены.

А с военной точки зрения удерживать в обороне такой плацдарм было не выгодно, размениваться на битву на истощение было невыгодно для нас, и это было очевидно с самого момента захода. Я, когда комментировал само мероприятие, с самого начала говорил, что это может быть успешным рейдом, и такое мнение было не только у меня.

Например, была у командира 80-й десантно-штурмовой бригады Эмилия Ишкулова, который перед заходом наших войск в операцию предупреждал об этих рисках, что заходить глубоко для нас – это невыгодно. К сожалению, такие критические мнения не были приняты во внимание, и политическая целесообразность влияла значительно сильнее, чем тактические решения и адекватная оценка обстановки», – заявил Бутусов.