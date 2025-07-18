«Мы можем продержаться несколько месяцев» – советник Зеленского обещает удары вглубь России

Михаил Рябов.  
18.07.2025 14:20
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Сюжет дня, Украина


Если США прекратят поставки оружия Украине, ВСУ смогут удерживать фронт «несколько месяцев» благодаря помощи ЕС и сдерживанию наступления российской армии при помощи беспилотников.

Об этом в интервью Independent заявил Александр Камышин, экс-министр по вопросам стратегических отраслей промышленности, советник украинского диктатора Владимира Зеленского.

Если США прекратят поставки оружия Украине, ВСУ смогут удерживать фронт «несколько месяцев» благодаря помощи...

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«Мы можем продержаться несколько месяцев. В 2023 или 2024 году было бы намного хуже; речь шла бы о днях или неделях», – сказал он, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Камышин заявил, что ставка Киева – на производство ударных дронов, способных залетать далеко вглубь российской территории и поражать цели там. Ранее было объявлено о планах произвести десятки тысяч дальнобойных беспилотников для ВСУ в нынешнем году для поражения складов боеприпасов и объектов энергетики.

«Это наш асимметричный ответ… именно потому, что нам не хватает ракет», – считает Камышин.

Польский военный аналитик Конрад Музыка, неоднократно посещавший линию фронта, уточнил: в настоящее время у Киева нет возможности проводить собственные наступательные операции. Эксперт предостерег от чрезмерного преувеличения способности дронов компенсировать отсутствие артиллерии и миномётов.

«Чтобы нанести такой же урон цели, как артиллерийский снаряд, вам нужно запустить десятки беспилотников. Дроны могут в некоторой степени восполнить пробелы и дать вам передышку, но они не заменят артиллерию», – сказал поляк.

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