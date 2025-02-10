Муж Насти Каменских «Потап» выдвинул России ультиматум

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Украинский музыкант Алексей Потапенко, известный как участник дуэта «Потап и Настя», находясь в Испании, выдвинул три условия для России.

Их он продекларировал в интервью иноагенту Юрию Дудю, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мне бы очень хотелось, чтобы Россия выполнила три пункта по отношению к Украине. Первое – признала свою вину, а лучше – покаялась. Второе – вернула все территории Украине. И третье – выплачивала бы долго-долго-долго репарации. Может быть тогда, по прошествии долгих-долгих лет, это будет нормальное соседство. Не братство, не дружба, об этом даже речи не идет», – трепался «Потап».

Он признался, что не видит предпосылок для выполнения даже первого пункта.

«Признать свою вину, покаяться, об этом даже речи пока не идет… Очень у многих, к сожалению, осталось имперское мышление. Даже у оппозиции вашей зачастую проскакивает: мы поддерживаем Украину, но Крым русский», – сказал Потапенко.

Позиционирующие себя как патриоты Украины Потапенко и его жена Анастасия Каменских уехали из этой страны еще до начала СВО. Отказавшаяся от России певица теперь пробивается на музыкальный рынок Латинской Америки.

Потапенко поначалу пытался выгодно конвертировать свой украинский патриотизм. Пользуясь личными отношениями с утратившим легитимность президентом Украины Владимиром Зеленским, шоумен наездами (что законодательно невозможно для украинских мужчин) бывал в Киеве, где заигрывал то с теробороной, то с волонтерами. Все это раздражало и щирых патриотов, и бусифицируемое население.

Поэтому теперь «Потап» пытается раскрутить новый проект «Славик Балаган» в Европе. Он англоязычный, но учитывая незнание Потапенко иностранных языков, рассчитан, видимо, на публику из бывшего СССР. Именно поэтому украинский шоумен дал свое первое за три года интервью (на целых три часа) российскому иноагенту Дудю, и на русском языке.

Правда, Потап признался, что неофициально весь киевский шоу-бизнес и так общается на «мове оккупанта».