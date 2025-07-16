В украинской армии царит депрессия, никто не верит в «перемогу», поэтому лучшим выходом будет остановка боевых действий на существующей линии соприкосновения, даже если придётся откатиться ещё.

Об этом в интервью пропагандистке Янине Соколовой заявил комвзвода запрещенного в РФ нацистского батальона «Айдар» Станислав «Осман» Бунятов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Мы работаем на перспективу. Так как у военных уже депрессия, и они уже не верят ни в победу, ни во что, мы должны сейчас удержать границы, какие есть. Даже если мы отступим, это будет больше, чем ничего. Потому что пока есть Украина, пока есть государственность, пока у нас есть возможно разговаривать по-украински, до тех пор есть шанс всё вернуть в будущем. Если потеряем Украину, не будет возможности ни армию воспитать, обновить, ни оружия производить, ни ракет – всё это будет уничтожено. Более того, будет уничтожена вообще идея нашей нации», – печалился Бунятов.

Тем не менее, бандеровец решил скрасить свою мысль анекдотом про деда из запрещенного в РФ УПА.