Можно остановиться: по сравнению с УПА, мы ещё неплохо продвинулись – комвзвода «Айдара»

Вадим Москаленко.  
16.07.2025 18:22
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


В украинской армии царит депрессия, никто не верит в «перемогу», поэтому лучшим выходом будет остановка боевых действий на существующей линии соприкосновения, даже если придётся откатиться ещё.

Об этом в интервью пропагандистке Янине Соколовой заявил комвзвода запрещенного в РФ нацистского батальона «Айдар» Станислав «Осман» Бунятов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В украинской армии царит депрессия, никто не верит в «перемогу», поэтому лучшим выходом будет...

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«Мы работаем на перспективу. Так как у военных уже депрессия, и они уже не верят ни в победу, ни во что, мы должны сейчас удержать границы, какие есть. Даже если мы отступим, это будет больше, чем ничего.

Потому что пока есть Украина, пока есть государственность, пока у нас есть возможно разговаривать по-украински, до тех пор есть шанс всё вернуть в будущем. Если потеряем Украину, не будет возможности ни армию воспитать, обновить, ни оружия производить, ни ракет – всё это будет уничтожено. Более того, будет уничтожена вообще идея нашей нации», – печалился Бунятов.

Тем не менее, бандеровец решил скрасить свою мысль анекдотом про деда из запрещенного в РФ УПА.

«Дед выходит из подвала в 2024 году и спрашивает: «А что происходит, где наше войско?» Ему говорят – на Донбассе. Он говорит: «О, неплохо продвинулись за это время». Вот так.

Если взять те времена и сейчас, то мы реально неплохо продвинулись. И если сравнивать с тем, что мы могли потерять, то, что потеряли, это реально мотивирует даже в таком виде», – обнадёживал «громадян» айдаровец.

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