Москва ответила, что по щелчку американцев наступление не остановится

Максим Столяров.  
15.04.2025 08:22
  (Мск) , Москва
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Война, Дзен, Политика, Россия, США, Украина


Российско-американские отношения находятся в переходном периоде от недоверия к сотрудничеству.

Об этом в интервью BBC заявил посол РФ в Британии Андрей Келин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Российско-американские отношения находятся в переходном периоде от недоверия к сотрудничеству. Об этом в интервью...

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 «Если вы думаете, что мы остановимся, как только США что-то скажут, то это не так. У нас есть свои жизненно важные приоритеты и интересы в этом конфликте, и они должны быть не только учтены, но и реализованы. И американцы прекрасно знают нашу позицию. Мы не хотим, чтобы прекращение огня было просто эффектным жестом, чтобы показать его публично для СМИ. Нам нужно полное урегулирование раз и навсегда», – сказал Келин.

Он подчеркнул, что не стоит переоценивать дипломатический сдвиг в отношениях.

«Рады, что американцы прислушиваются к нашим доводам, опасениям, первопричинам и всему остальному. Мы понимаем, что они сейчас серьёзно относятся к нашим мотивам, и мы видим, что есть понимание. Этот диалог – самое важное, что у нас есть, потому что раньше между нами и американцами, и европейцами было полное недоверие. Сейчас мы пытаемся восстановить это. Была на прошлой неделе встреча, была встреча в Стамбуле по восстановлению дипломатических отношений, у нас есть несколько каналов, но это только начало», – заявил посол.

Ведущая спросила, считает ли РФ США своим союзником.

«Нет, я так не думаю, это очень далеко. Вам бы хотелось, чтобы этот переход произошёл. Вопрос в том, возможен ли этот переход от недоверия к сотрудничеству за два месяца? Мой ответ: нет. У нас слишком много разногласий. Но мы работаем над устранением этих разногласий шаг за шагом в различных областях», – ответил Келин.

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