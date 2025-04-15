Москва ответила, что по щелчку американцев наступление не остановится
Российско-американские отношения находятся в переходном периоде от недоверия к сотрудничеству.
Об этом в интервью BBC заявил посол РФ в Британии Андрей Келин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Если вы думаете, что мы остановимся, как только США что-то скажут, то это не так. У нас есть свои жизненно важные приоритеты и интересы в этом конфликте, и они должны быть не только учтены, но и реализованы. И американцы прекрасно знают нашу позицию. Мы не хотим, чтобы прекращение огня было просто эффектным жестом, чтобы показать его публично для СМИ. Нам нужно полное урегулирование раз и навсегда», – сказал Келин.
Он подчеркнул, что не стоит переоценивать дипломатический сдвиг в отношениях.
«Рады, что американцы прислушиваются к нашим доводам, опасениям, первопричинам и всему остальному. Мы понимаем, что они сейчас серьёзно относятся к нашим мотивам, и мы видим, что есть понимание. Этот диалог – самое важное, что у нас есть, потому что раньше между нами и американцами, и европейцами было полное недоверие. Сейчас мы пытаемся восстановить это. Была на прошлой неделе встреча, была встреча в Стамбуле по восстановлению дипломатических отношений, у нас есть несколько каналов, но это только начало», – заявил посол.
Ведущая спросила, считает ли РФ США своим союзником.
«Нет, я так не думаю, это очень далеко. Вам бы хотелось, чтобы этот переход произошёл. Вопрос в том, возможен ли этот переход от недоверия к сотрудничеству за два месяца? Мой ответ: нет. У нас слишком много разногласий. Но мы работаем над устранением этих разногласий шаг за шагом в различных областях», – ответил Келин.
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