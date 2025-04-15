Москва ответила, что по щелчку американцев наступление не остановится

Российско-американские отношения находятся в переходном периоде от недоверия к сотрудничеству.

Об этом в интервью BBC заявил посол РФ в Британии Андрей Келин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Если вы думаете, что мы остановимся, как только США что-то скажут, то это не так. У нас есть свои жизненно важные приоритеты и интересы в этом конфликте, и они должны быть не только учтены, но и реализованы. И американцы прекрасно знают нашу позицию. Мы не хотим, чтобы прекращение огня было просто эффектным жестом, чтобы показать его публично для СМИ. Нам нужно полное урегулирование раз и навсегда», – сказал Келин.

Он подчеркнул, что не стоит переоценивать дипломатический сдвиг в отношениях.

«Рады, что американцы прислушиваются к нашим доводам, опасениям, первопричинам и всему остальному. Мы понимаем, что они сейчас серьёзно относятся к нашим мотивам, и мы видим, что есть понимание. Этот диалог – самое важное, что у нас есть, потому что раньше между нами и американцами, и европейцами было полное недоверие. Сейчас мы пытаемся восстановить это. Была на прошлой неделе встреча, была встреча в Стамбуле по восстановлению дипломатических отношений, у нас есть несколько каналов, но это только начало», – заявил посол.

Ведущая спросила, считает ли РФ США своим союзником.