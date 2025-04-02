Москва и Кишинев на грани разрыва дипотношений: Молдова атаковала миротворческий механизм в ПМР

София Русу.  
02.04.2025 11:40
  (Мск) , Тирасполь 
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Авторская колонка, Вооруженные силы, Дзен, Молдова, Политика, Приднестровье, Россия


Накануне Молдова объявила персонами нон грата трех сотрудников посольства России. Кишинев полагает, что российская дипмиссия помогла оппозиционному депутату парламента РМ Александру Нестеровскому, осужденному на 12 лет заключения, бежать в Приднестровье.

Посольство России опровергло эту информацию и призвало молдавские власти воздержаться от «провокационных домыслов», а в МИД РФ заявили, что решение о высылке наших дипломатов является частью антироссийского курса официального Кишинева и что Москва даст Кишиневу даст «адекватный жесткий ответ».

Накануне Молдова объявила персонами нон грата трех сотрудников посольства России. Кишинев полагает, что российская...

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Молдова не впервые за последнее время высылает российских дипломатов, но сейчас ситуация осложняется тем, что в числе трех высылаемых российских дипломатов – Александр Андреев, сопредседатель Объединенной контрольной комиссии, которая с 1992 года управляет миротворческой миссией на Днестре.

Посол России в Молдове Олег Озеров заявил прессе, что высылка сопредседателя ОКК от РФ — контрпродуктивна.

«Это серьезный удар и по нашим двусторонним отношениям, и по проблематике приднестровского урегулирования», – заявил он.

Эксперты комментируют ПолитНавигатору новый дипломатический скандал между Россией и Молдовой, удар по миротворческому механизму и перспективы развития ситуации в регионе.

Александр Кориненко, политолог:  

Все идет к разрыву дипломатических отношений между странами. Казалось бы, что хуже уже некуда, но, оказывается, что есть. В том числе и игнорирование России, как ключевого игрока в приднестровском урегулировании. Отношений между Кишиневом и Москвой уже давно нет. Санду игнорирует даже присутствие российского посла Олега Озерова и нарушает Венскую конвенцию о дипломатических отношениях. Высылка сопредседателя Объединенной контрольной комиссии – это крайне опасная вещь, у которой могут быть плачевные последствия, учитывая важность и успешность миротворческой миссии на Днестре.

Игорь Шорников, эксперт Финансового университета при правительстве РФ, директор тираспольского Института социально-политических исследований и регионального развития:   

– Возникает стойкое ощущение, что события, разворачивающиеся в Молдове в последние дни, являются частями какого-то пока нам не известного сценария. Преследование оппозиции, задержание башкана Гагаузии Евгении Гуцул, нежелание принимать верительные грамоты у российского посла, а теперь еще и высылка российских дипломатов, в том числе Сопредседателя от РФ в ОКК – все это стоит рассматривать в контексте общеевропейской политики.

То, что происходит с демократией, например, в Румынии и во Франции не оставляет сомнений. Евросоюз начинает закручивать гайки в зоне своей ответственности, готовясь к противостоянию с Россией. Что касается Молдовы, то она кажется должна стать бикфордовым шнуром для подрыва безопасности во всем нашем регионе.

Евгения Гуцул и депутаты от блока «Победа» не имели возможности участвовать в предстоящих парламентских выборах, они не могли составить прямую конкуренцию для PAS. Поэтому попытка их устранения с политического пространства страны объясняется исключительно их пророссийской позицией. Можно не сомневаться, преследоваться и подавляться теперь будет любой голос, который будет выступать за возвращение нормальных отношений с Москвой.

Можно прогнозировать, что за пророссийскую позицию ее граждан рестрикциям сначала будет подвергнута Гагаузия, а потом, неизбежно, Кишинев попытается воспользоваться экономической и энергетической блокадой Приднестровья для оказания политического давления на Тирасполь. В данном случае российское дипломатическое присутствие выступает серьезной помехой.

Логика действий Майи Санду требует разрыва дипломатических отношений с Москвой и выдавливания российских миротворцев из Приднестровья. С высылкой Александра Андреева миротворческая операция России на Днестре уже становится частично обездвиженной.

Антироссийская политика Кишинева ведет Молдову к размораживанию конфликта с Приднестровьем, это угрожает втягиванием Румынии, которая связана с Молдовой массой договоров в области безопасности, в прямое противостояние с Россией. Возможно, именно этого добиваются чиновники Евросоюза, которые боятся, что США и Россия придут к мирному решению по Украине.

Сергей Ткач, публицист, автор сетевого издания «Междуречье – terriтория доверия»:

– В какой-то степени высылка российских дипломатов Молдавией стала рутинным делом. Можно вспомнить, что в 2017 году Кишинев выслать сразу пять дипломатов РФ. Тогда спецслужбы Молдавии обвинили сотрудника посольства в вербовке бывшего депутата парламента Юрия Болбочану. Затем Болбочану приговорили к 14 годам лишения свободы, а в 2020 году он был оправдан. То есть, причина высылки была сфабрикована.

Но то, что в последнее время происходит вокруг дипломатической миссии России в Молдове, все же беспрецедентно.

Мы уже около полугода наблюдаем отказ принять верительные грамоты от Олега Озерова, посла России. Было объявлено о решении Кишинева закрыть Российский центр науки и культуры, несколько дней назад произошло вторжение молдавских силовиков на территорию посольства без согласования с дипмиссией под надуманным предлогом. Очень похоже на правду объяснение, что в посольстве разыскивали депутата Александра Нестеровского, которого приговорили к 12 годам тюрьмы.

Затем молдавская служба безопасности (СИБ) выступила с обвинением дипмиссии, что якобы на машине посольства Нестеровского вывезли в Приднестровье. Последовательность событий показывает, что вначале был сценарий-версия и под нее создавались «доказательства». Хотя обычная логика подсказывает, что если велось столь масштабное наблюдение с помощью камер (что вызывает вопросы) и было зафиксировано вхождение Нестеровского в здание посольства, то почему он не был затем задержан, почему не было официальных обращений?

Под посольством нет катакомб, как в Одессе, там не могут прятаться опальные депутаты. Приднестровье тоже уже ответило на обвинения: о нахождении Нестеровского в регионе ничего не известно. Если бы действительно нужно было бы решить «проблему Нестеровского», то это сделали более изящно, а не так топорно, как описывают молдавские спецслужбы. Эта примитивность плана и выдает его авторов.

В совокупности все эти действия и обвинения отражают линию официального Кишинева на замораживание отношений с Москвой. Безусловно, существует связь с будущими выборами в парламент. Ведь события вокруг посольства России идут в череде других: судебные дела против оппозиционных политиков, арест башкана Гагаузии, закрытие оппозиционных СМИ, блокирование журналистов.

Правящая партия хочет максимально ослабить возможности влияния на исход голосования России. С одной стороны, парализуется деятельность дипмиссии в РМ, с другой, – создаются условия для невозможности открытия избирательных участков в Российской Федерации на выборах в парламент. Ведь Москва ответит Кишиневу, и что останется от молдавской дипмиссии в Москве?

Однако у этой «заморозки» есть и другой аспект. Среди тех трех российских дипломатов значится сопредседатель ОКК от России Александр Андреев. Это означает, что наносится удар по ключевому механизму обеспечения безопасности в регионе. ОКК становится временно нефункциональной. Фактически это и удар по миротворческой миссии России в регионе, и по соглашению о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровском регионе РМ от 21 июля 1992 года.

Мы как бы возвращаемся к тому времени, что предшествовало вооруженному конфликту. На это указывает и эскалация в Гагаузии, провокационный арест башкана Евгении Гуцул.

Все, что можно было обострить в Молдове, официальный Кишинев обостряет, создает в обществе очень большое напряжение. Мы понимаем, что высылка дипломатических работников как России, так и Молдовы, приведет к проблемам для обычных граждан, а это сотни тысяч.

Заморозка дипотношений – как бы последняя фаза перед разрывом. Несомненно, жителей Молдовы и особенно Приднестровья беспокоит все это, но больше всего они опасаются силовых провокаций и военных действий. Мы видим, что окно возможностей для окончательного решения приднестровской проблемы в связи с позицией Киева, закрывается. МВФ, например, предсказывает, что война на Украине завершится к концу 2025 года.

На Украине поговаривают о проведении президентских выборов, Дональд Трамп также прилагает много усилий по мирному соглашению. В такой ситуации нынешняя молдавская власть боится упустить момент. А идея у нее проста – полностью подчинить Приднестровье. Предпринимаются действия по полному контролю над поставками газа в регион, минуя дочернюю компанию Газпрома – АО «Молдовагаз»  – и схемы, реализованные Москвой.

Сейчас эксперты в России, да и зарубежные аналитики почти в один голос говорят, что Кишинев и Киев могут предпринять действия военного характера по отношению к Приднестровью. И что ведутся определенные приготовления. Общий фон событий последнего времени, к сожалению, подтверждает данные опасения. Если планируется направление совместной военной миссии европейской коалиции на Украину, скажем, в Одессу, то Приднестровье неизбежно будет вовлечено в определенные события. Словом, мы обязаны рассматривать действия молдавских властей по отношению к дипмиссии России и в такой взаимосвязи.

И последнее. Обращает на себя внимание определенная синхронность событий в Румынии, Молдове и даже во Франции, где фактически была снята с президентских выборов с помощью решения суда Марин Ле Пен. Используется общий алгоритм, который указывает на конкретную цель.

И, увы, эта цель – военные приготовления. Граждан стран ЕС уже предупреждают о необходимости делать запасы воды и продовольствия, собирать «тревожный чемоданчик». А с кем собираются воевать определенные европейские влиятельные круги? Ответ мы знаем: с Россией. И если ставленники этих кругов в Кишиневе «замораживают» дипотношения с Москвой, то почему это должно кого-то удивлять? Подтекст даже искать не надо, все лежит на поверхности.

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