Москва и Кишинев на грани разрыва дипотношений: Молдова атаковала миротворческий механизм в ПМР

Накануне Молдова объявила персонами нон грата трех сотрудников посольства России. Кишинев полагает, что российская дипмиссия помогла оппозиционному депутату парламента РМ Александру Нестеровскому, осужденному на 12 лет заключения, бежать в Приднестровье.

Посольство России опровергло эту информацию и призвало молдавские власти воздержаться от «провокационных домыслов», а в МИД РФ заявили, что решение о высылке наших дипломатов является частью антироссийского курса официального Кишинева и что Москва даст Кишиневу даст «адекватный жесткий ответ».

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Молдова не впервые за последнее время высылает российских дипломатов, но сейчас ситуация осложняется тем, что в числе трех высылаемых российских дипломатов – Александр Андреев, сопредседатель Объединенной контрольной комиссии, которая с 1992 года управляет миротворческой миссией на Днестре.

Посол России в Молдове Олег Озеров заявил прессе, что высылка сопредседателя ОКК от РФ — контрпродуктивна.

«Это серьезный удар и по нашим двусторонним отношениям, и по проблематике приднестровского урегулирования», – заявил он.

Эксперты комментируют ПолитНавигатору новый дипломатический скандал между Россией и Молдовой, удар по миротворческому механизму и перспективы развития ситуации в регионе.

Александр Кориненко, политолог:

– Все идет к разрыву дипломатических отношений между странами. Казалось бы, что хуже уже некуда, но, оказывается, что есть. В том числе и игнорирование России, как ключевого игрока в приднестровском урегулировании. Отношений между Кишиневом и Москвой уже давно нет. Санду игнорирует даже присутствие российского посла Олега Озерова и нарушает Венскую конвенцию о дипломатических отношениях. Высылка сопредседателя Объединенной контрольной комиссии – это крайне опасная вещь, у которой могут быть плачевные последствия, учитывая важность и успешность миротворческой миссии на Днестре.

Игорь Шорников, эксперт Финансового университета при правительстве РФ, директор тираспольского Института социально-политических исследований и регионального развития:

– Возникает стойкое ощущение, что события, разворачивающиеся в Молдове в последние дни, являются частями какого-то пока нам не известного сценария. Преследование оппозиции, задержание башкана Гагаузии Евгении Гуцул, нежелание принимать верительные грамоты у российского посла, а теперь еще и высылка российских дипломатов, в том числе Сопредседателя от РФ в ОКК – все это стоит рассматривать в контексте общеевропейской политики.

То, что происходит с демократией, например, в Румынии и во Франции не оставляет сомнений. Евросоюз начинает закручивать гайки в зоне своей ответственности, готовясь к противостоянию с Россией. Что касается Молдовы, то она кажется должна стать бикфордовым шнуром для подрыва безопасности во всем нашем регионе.

Евгения Гуцул и депутаты от блока «Победа» не имели возможности участвовать в предстоящих парламентских выборах, они не могли составить прямую конкуренцию для PAS. Поэтому попытка их устранения с политического пространства страны объясняется исключительно их пророссийской позицией. Можно не сомневаться, преследоваться и подавляться теперь будет любой голос, который будет выступать за возвращение нормальных отношений с Москвой.

Можно прогнозировать, что за пророссийскую позицию ее граждан рестрикциям сначала будет подвергнута Гагаузия, а потом, неизбежно, Кишинев попытается воспользоваться экономической и энергетической блокадой Приднестровья для оказания политического давления на Тирасполь. В данном случае российское дипломатическое присутствие выступает серьезной помехой.

Логика действий Майи Санду требует разрыва дипломатических отношений с Москвой и выдавливания российских миротворцев из Приднестровья. С высылкой Александра Андреева миротворческая операция России на Днестре уже становится частично обездвиженной.

Антироссийская политика Кишинева ведет Молдову к размораживанию конфликта с Приднестровьем, это угрожает втягиванием Румынии, которая связана с Молдовой массой договоров в области безопасности, в прямое противостояние с Россией. Возможно, именно этого добиваются чиновники Евросоюза, которые боятся, что США и Россия придут к мирному решению по Украине.

Сергей Ткач, публицист, автор сетевого издания «Междуречье – terriтория доверия»:

– В какой-то степени высылка российских дипломатов Молдавией стала рутинным делом. Можно вспомнить, что в 2017 году Кишинев выслать сразу пять дипломатов РФ. Тогда спецслужбы Молдавии обвинили сотрудника посольства в вербовке бывшего депутата парламента Юрия Болбочану. Затем Болбочану приговорили к 14 годам лишения свободы, а в 2020 году он был оправдан. То есть, причина высылки была сфабрикована.

Но то, что в последнее время происходит вокруг дипломатической миссии России в Молдове, все же беспрецедентно.

Мы уже около полугода наблюдаем отказ принять верительные грамоты от Олега Озерова, посла России. Было объявлено о решении Кишинева закрыть Российский центр науки и культуры, несколько дней назад произошло вторжение молдавских силовиков на территорию посольства без согласования с дипмиссией под надуманным предлогом. Очень похоже на правду объяснение, что в посольстве разыскивали депутата Александра Нестеровского, которого приговорили к 12 годам тюрьмы.

Затем молдавская служба безопасности (СИБ) выступила с обвинением дипмиссии, что якобы на машине посольства Нестеровского вывезли в Приднестровье. Последовательность событий показывает, что вначале был сценарий-версия и под нее создавались «доказательства». Хотя обычная логика подсказывает, что если велось столь масштабное наблюдение с помощью камер (что вызывает вопросы) и было зафиксировано вхождение Нестеровского в здание посольства, то почему он не был затем задержан, почему не было официальных обращений?

Под посольством нет катакомб, как в Одессе, там не могут прятаться опальные депутаты. Приднестровье тоже уже ответило на обвинения: о нахождении Нестеровского в регионе ничего не известно. Если бы действительно нужно было бы решить «проблему Нестеровского», то это сделали более изящно, а не так топорно, как описывают молдавские спецслужбы. Эта примитивность плана и выдает его авторов.

В совокупности все эти действия и обвинения отражают линию официального Кишинева на замораживание отношений с Москвой. Безусловно, существует связь с будущими выборами в парламент. Ведь события вокруг посольства России идут в череде других: судебные дела против оппозиционных политиков, арест башкана Гагаузии, закрытие оппозиционных СМИ, блокирование журналистов.

Правящая партия хочет максимально ослабить возможности влияния на исход голосования России. С одной стороны, парализуется деятельность дипмиссии в РМ, с другой, – создаются условия для невозможности открытия избирательных участков в Российской Федерации на выборах в парламент. Ведь Москва ответит Кишиневу, и что останется от молдавской дипмиссии в Москве?

Однако у этой «заморозки» есть и другой аспект. Среди тех трех российских дипломатов значится сопредседатель ОКК от России Александр Андреев. Это означает, что наносится удар по ключевому механизму обеспечения безопасности в регионе. ОКК становится временно нефункциональной. Фактически это и удар по миротворческой миссии России в регионе, и по соглашению о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровском регионе РМ от 21 июля 1992 года.

Мы как бы возвращаемся к тому времени, что предшествовало вооруженному конфликту. На это указывает и эскалация в Гагаузии, провокационный арест башкана Евгении Гуцул.

Все, что можно было обострить в Молдове, официальный Кишинев обостряет, создает в обществе очень большое напряжение. Мы понимаем, что высылка дипломатических работников как России, так и Молдовы, приведет к проблемам для обычных граждан, а это сотни тысяч.

Заморозка дипотношений – как бы последняя фаза перед разрывом. Несомненно, жителей Молдовы и особенно Приднестровья беспокоит все это, но больше всего они опасаются силовых провокаций и военных действий. Мы видим, что окно возможностей для окончательного решения приднестровской проблемы в связи с позицией Киева, закрывается. МВФ, например, предсказывает, что война на Украине завершится к концу 2025 года.

На Украине поговаривают о проведении президентских выборов, Дональд Трамп также прилагает много усилий по мирному соглашению. В такой ситуации нынешняя молдавская власть боится упустить момент. А идея у нее проста – полностью подчинить Приднестровье. Предпринимаются действия по полному контролю над поставками газа в регион, минуя дочернюю компанию Газпрома – АО «Молдовагаз» – и схемы, реализованные Москвой.

Сейчас эксперты в России, да и зарубежные аналитики почти в один голос говорят, что Кишинев и Киев могут предпринять действия военного характера по отношению к Приднестровью. И что ведутся определенные приготовления. Общий фон событий последнего времени, к сожалению, подтверждает данные опасения. Если планируется направление совместной военной миссии европейской коалиции на Украину, скажем, в Одессу, то Приднестровье неизбежно будет вовлечено в определенные события. Словом, мы обязаны рассматривать действия молдавских властей по отношению к дипмиссии России и в такой взаимосвязи.

И последнее. Обращает на себя внимание определенная синхронность событий в Румынии, Молдове и даже во Франции, где фактически была снята с президентских выборов с помощью решения суда Марин Ле Пен. Используется общий алгоритм, который указывает на конкретную цель.