Московский экономический форум. Вассерман развенчает «догматы тоталитарной секты либералов»

Катя Добрина.  
27.03.2025 13:41
  (Мск) , Москва
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Дзен, Политика, Россия, Финансы, Экономика


Плюсы и минусы национализации Центробанка РФ обсудят на Московском экономическом форуме, который пройдет 1-2 апреля. В частности, речь пойдет о финансовом суверенитете России, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Одним из докладчиков по этой теме выступит депутат Думы Анатолий Вассерман, уже больше 30 лет специализирующийся на экономических темах и считающий МЭФ одной из самых эффективных площадок для высказываний мыслей, «не соответствующих догматам тоталитарной секты либералов». По его словам, под национализацией ЦБ не стоит понимать прямое подчинение правительству.

Плюсы и минусы национализации Центробанка РФ обсудят на Московском экономическом форуме, который пройдет 1-2...

«Лично для меня национализация Центробанка означает привязку его политики ко всему состоянию национальной экономики. В частности, эмиссия рубля должна соответствовать приросту внутреннего производства. Именно внутреннего, а не каких-то факторов, связанных с мировым рынком.

Если такая привязка состоится, то это существенно улучшит стабильность всей экономики РФ и будет благоприятно для многих других стран. Прежде всего — для наших торговых партнеров. Это стабилизирует реальную ценность наших денег, и нашим партнерам станет легче планировать взаимодействие с нами», – отметил эксперт.

В такой трактовке национализация рубля, несомненно, полезна. Но есть другие последствия национализации ЦБ, которые могут повлечь негативный сценарий.

«Само это понятие национализации ЦБ запускает несколько разных трактовок, и поэтому полезна она или нет, зависит от того, какой национализации хотим. Если трактовать национализацию ЦБ как привязку деятельности банка к состоянию отечественной экономики, то в такой трактовке это дело, несомненно, полезно», – считает Вассерман.

Обсуждение последствий национализации ЦБ пройдет в первый день форума 1 апреля. Свой анализ также представят академики РАН Абел Аганбегян и Сергей Глазьев, российский экономист Олег Сухарев и экономический обозреватель, журналист Юрий Пронько.

IX Московский экономический форум в этом году основной темой докладов избрал демографию: традиционные семейные устои и их пересечение с индустриализацией. В двухдневной программе четыре пленарные дискуссии и тринадцать тематических сессий, которые исследуют и раскрывают назревшие изменения экономической политики в условиях возвращения к традиционным цивилизационным ценностям и стимулирования демографического роста.

Форум начнется пленарной дискуссией «Новая индустриализация и умножение народа». Тему взаимосвязи экономики и демографии продолжат сессии «Новое блоковое разделение мира. Стратегия России», «Макроэкономика: Россия и мир. Инвестиционная и монетарная эффективность» и «Продовольственная безопасность. Роль России в мире».

Второй день откроется пленарной дискуссией «Меняющийся мир. Стратегия России». Международный тренд продолжат сессии «Возвращение в Космос. Задачи для России» и «Ближний и Средний Восток в меняющемся мире». Экономическое направление поддержат заседания «Заблуждения в экономике. Как развеять мифы и начать развиваться?», «Машиностроение 2025 — что год текущий нам готовит: вызовы или их преодоление?» и «ЕАЭС VS ВТО: новые альянсы и новые правила для мира».

Культурную составляющую обсудят на сессии «Цивилизационная идентичность — традиции и будущее». Завершится все заключительной пленарной дискуссией с подведением итогов МЭФ.

Регистрация на МЭФ-2025 проводится на сайте мероприятия. Тематические сессии и дискуссионные панели доступны для просмотра онлайн при предварительной регистрации.

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