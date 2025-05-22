Ми-6 в панике: западные военные поставки на Украину оказались «под колпаком» у российской военной разведки

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Британске издание The Guardian пишет, что спецслужбы Великобритании и ее союзников обвинили Россию в попытке взломать камеры видеонаблюдения пограничной службы Украины, чтобы фиксировать поток западной военной помощи, поступающей Киеву.

«Подразделение российской военной разведки обвиняется в использовании множества методов для преследования организаций, оказывающих «иностранную помощь», путем взлома камер на переездах и железнодорожных станциях, а также вблизи военных объектов», – говорится в публикации.

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МИ-6 обвиняет ГРУ в рассылке фишинговых писем, содержащих порнографию и поддельную профессиональную информацию, а также в получении украденных паролей от учетных записей для доступа к системам.

«Подразделение, также известное как APT 28 и Fancy Bear, с 2022 года проводит вредоносную киберкампанию против государственных и частных организаций в странах НАТО», – говорится в публикации.

В своей консультативной записке Национальный центр кибербезопасности Великобритании (NCSC) призвал частные компании, участвующие в доставке военной помощи Украине, «принять немедленные меры для своей защиты».

«Помимо нацеливания на логистические организации, субъекты подразделения 26165, вероятно, использовали доступ к частным камерам в ключевых местах, таких как пограничные переходы, военные объекты и железнодорожные станции, для отслеживания перемещения материалов в Украину. Русские также использовали законные муниципальные услуги, такие как дорожные камеры», — говорится в сообщении.

Издание приводит такие цифры: рядом с «военными объектами и железнодорожными станциями, чтобы отслеживать движение материалов на Украину» установлено около 10 000 камер, из которых 80% находились на Украине и 10% — в Румынии.

Утверждается, что 4% камер были атакованы в Польше, 2,8% в Венгрии и 1,7% в Словакии. Местонахождение остальных камер, по которым были нанесены удары, не сообщается. Говорят, что взлом предоставил бы доступ к «снимку» изображений с камер.

В публикации говорится, что Россией якобы были предприняты и другие попытки, направленные на сбор конфиденциальной информации о грузах, такой как расписание поездов и транспортные табло.

«По крайней мере, в одном случае злоумышленники пытались использовать голосовой фишинг для получения доступа к привилегированным учетным записям, выдавая себя за ИТ-персонал», — говорится в сообщении из 10 стран, включая США, Францию и Германию.

«Темы целевых фишинговых писем были разнообразны и варьировались от профессиональных тем до взрослых тем. Фишинговые письма часто отправлялись через взломанные учетные записи или бесплатные учетные записи веб-почты. Электронные письма, как правило, были написаны на родном языке цели и отправлены одному целевому получателю», – добавляет газета.