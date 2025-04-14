Междоусобица в НАТО: Турки открыли огонь по греческому патрульному катеру

Алексей Топоров.  
14.04.2025 12:36
  (Мск) , Белград
Просмотров: 543
 
Балканы, Вооруженные силы, Греция, Дзен, Турция


Экипаж турецкого катера открыл огонь по судну береговой охраны Греции возле острова Лесбос.

После ответного огня турки быстро ушли в сторону своих территориальных вод, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Экипаж турецкого катера открыл огонь по судну береговой охраны Греции возле острова Лесбос. После...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Как сообщают греческие медиа, предварительно турецкое судно высадило на греческий остров 25 нелегальных мигрантов. На попытку патрульного катера Национальной береговой охраны Греции досмотреть турецкий катер, с того был открыт шквальный огонь по грекам.

В ответ те открыли огонь по незваным гостям, неизвестно пострадали ли они, но после греческих залпов поспешили ретироваться в сторону турецких территориальных вод. Греческий патрульный катер  стал преследовать агрессоров, но в турецких территориальных водах навстречу им вышел корабль береговой охраны Турции, после чего греки решили не нагнетать ситуацию, и вернулись.

 «Турция остаётся угрозой. Вооруженные силы полностью готовы ко всему, и ни при каких обстоятельствах граждане Греции не должны испытывать ни малейшей неуверенности в отношении таких слов. Мы полны решимости без всяких «если» и «но» отреагировать в течение пяти минут там, где это необходимо», – прокомментировал ситуацию начальник Генерального штаба Греции Димитрис Хупис.

Выступая в рамках 10-го Дельфийского экономического форума, он отметил, что Турция, используя ревизионистскую тактику, постоянно пытается вынести на обсуждение вопрос принадлежности континентального шельфа.

Турция никак не прокомментировала инцидент, но турецкие медиа назвали заявления Хуписа «скандальными» и «наглыми».

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Апрель 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить