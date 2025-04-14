Междоусобица в НАТО: Турки открыли огонь по греческому патрульному катеру

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Экипаж турецкого катера открыл огонь по судну береговой охраны Греции возле острова Лесбос.

После ответного огня турки быстро ушли в сторону своих территориальных вод, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Как сообщают греческие медиа, предварительно турецкое судно высадило на греческий остров 25 нелегальных мигрантов. На попытку патрульного катера Национальной береговой охраны Греции досмотреть турецкий катер, с того был открыт шквальный огонь по грекам.

В ответ те открыли огонь по незваным гостям, неизвестно пострадали ли они, но после греческих залпов поспешили ретироваться в сторону турецких территориальных вод. Греческий патрульный катер стал преследовать агрессоров, но в турецких территориальных водах навстречу им вышел корабль береговой охраны Турции, после чего греки решили не нагнетать ситуацию, и вернулись.

«Турция остаётся угрозой. Вооруженные силы полностью готовы ко всему, и ни при каких обстоятельствах граждане Греции не должны испытывать ни малейшей неуверенности в отношении таких слов. Мы полны решимости без всяких «если» и «но» отреагировать в течение пяти минут там, где это необходимо», – прокомментировал ситуацию начальник Генерального штаба Греции Димитрис Хупис.

Выступая в рамках 10-го Дельфийского экономического форума, он отметил, что Турция, используя ревизионистскую тактику, постоянно пытается вынести на обсуждение вопрос принадлежности континентального шельфа.

Турция никак не прокомментировала инцидент, но турецкие медиа назвали заявления Хуписа «скандальными» и «наглыми».