«Месседж всей системе»: Романенко об убийстве Портнова

Убитый в элитном районе Мадрида экс-замглавы администрации президента Украины, юрист Андрей Портнов был одним из конструкторов нынешней политической модели Украины.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил объявленный Россией в розыск политолог Юрий Романенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Портнов является одним из архитекторов этой системы, потому что мы знаем, как портновский кодекс принимали в свое время и вручную суды рулились, и как это продолжается до сегодняшнего момента. Он был одним из архитекторов второй республики не на начальном этапе, как Кучма, а на более позднем, но имел к ней непосредственное отношение, к проекту «Малороссия», как я его сейчас называю, потому что мы уже можем смело говорить, что это «Малороссия». То, что сейчас мы получили на 34-м году независимости, мы вот скатились к агрессивным формам России просто в меньших масштабах.

Портнов в этом плане был знаковым человеком, потому что несмотря на то, что он давно уехал из Украины, его влияние оставалось. На правовую, на судебную систему он влиял, несмотря на то, что был в Испании, его люди, его судьи, несомненно, могли оказывать и оказывали влияние на судебную систему, на правоохранительную.

Это такое событие-месседж. Месседж по поводу вообще сути жизнедеятельности вот таких фигур. Они всю жизнь конструировали, мухлевали, всю жизнь создавали правила и нормы, которые облегчали решалово, и всё это было по поводу решалова. А вот Портнов – это был такой крупный матерый решала», – заявил Романенко.