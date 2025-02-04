«Мешает только лень»: Чадаев рассказал, как обезопасить флот от украинских дронов

При правильной организации системы обороны, можно надёжно обезопасить черноморскую акваторию от вражеских морских дронов.

Об этом на канале «Ваши новости» заявил политолог Алексей Чадаев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Летом прошлого года был «Архипелаг» на Сахалине. Там наша команда показала следующий финт. Задача защиты акватории от атак безэкипажных катеров. Приехала группа инструкторов наших, и нам сказали – вот вам учить тероборону. А это какие-то бюджетники, которым так или иначе предложили такой вид летнего отдыха. Треть контингента были воспитательницы детских садов.

И вот мы их научили как-то на мавиках, и дальше в качестве показательного выступления на озере Тунайча показали следующее. Стоят акустические датчики. Висит сверху дальнолет с хорошей оптикой. И дальше вся акватория поделена на сектора, где, соответственно, летают мавики, которыми управляют эти воспитательницы. Вот показывается безэкипажный катер, датчики засекают направление, откуда он движется. Штаб говорит лететь туда, его точно диагностируют, отдают в штаб координаты. После чего летит фпв на хорошей быстрой птице и красиво его поражает», – сказал Чадаев.