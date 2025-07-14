Российская экономика может в любой момент рухнуть под гнётом санкций Запада, поэтому Москва должна пойти на «справедливую сделку» с Вашингтоном.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Отвечая на ваш вопрос, как далеко мы можем зайти – я знаю, что они готовы далеко зайти. Я знаю, что с точки зрения Путина, их страны, они не очень хорошо в экономическом плане сейчас себя чувствуют. Их экономика может быть уничтожена. И он хочет вернуть обратно свою экономику. И у него прекрасная страна в этом смысле, он может использовать ее для торговли, и там на самом деле есть большой потенциал. Я говорю с ним об этом, очень много. И это всегда, знаете, очень хороший такой разговор, а потом ракеты летят в города. И это произошло уже 3-4 раза, и мне кажется, что разговоры бессмысленны. Они всегда очень приятные эти разговоры, а потом ракеты летят ночью», – трепался Трамп.

«Я не хочу сказать, что он убийца, но он жёсткий парень. Он обдурил много людей: Буша, Клинтона, Обаму, Байдена. Он пока не обдурил меня. Но то, что я могу сказать – за разговором должно последовать действие, он должен это понимать. А потенциально это настолько хорошая, великая страна, которая абсолютно бессмысленно расходует своих людей и деньги. Посмотрите, что происходит. И мы надеемся, что в течение 50 дней, я думаю, он пойдет нам навстречу», – болтал американец.

Международник Аббас Джума комментирует угрозы США так:

«Надо понимать, что поведение Трампа по отношению к лидерам и народам России, Ирана, Китая – это не просто личная грубость, хамство и эпатаж. Это концентрированное выражение всей американской внешнеполитической культуры, основанной на подавлении, неравенстве и отказе признавать субъектность кого бы то ни было. Это та же идеология, которая веками оправдывала колониализм, рабство и насилие».

А вот бандеровцы в Киеве словам Трампа рады не очень.