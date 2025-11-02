«Маршрут Трампа» через Армению несёт прямую угрозу Ирану и России

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

США активно пытаются занять место России на территории ее традиционных сфер влияния.

Об этом в эфире армянского видеоблога Alpha News завил эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Ведущая поинтересовалась озвученными планами создания так называемого «Маршрута Трампа», который пройдет по территории Армении и свяжет Азербайджан с его эксклавом Нахичевань и далее Турцией – и который будет контролироваться США.

«Опасения насчёт этого маршрута официально высказывались и в России, и в Иране, потому что этот проект рассматривается как попытка США закрепиться в регионе, помимо Турции… Усилий, которые предпринимает ЕС. Естественно, этот проект рассматривается и в Тегеране, и в Москве как попытка расширить своё присутствие в традиционной сфере влияния России и Ирана. То есть это борьба за сферы влияния», – сказал эксперт.

По его словам, коридор, как его ни назови, будет восприниматься как потенциальная угроза для традиционных сфер влияния.

«В любом случае, если через вашу территорию под угрозой применения силы продавливают экстерриториальный коридор для перевозки грузов, о какой безопасности речь? Просто вас заставляют, вы вынуждены на это согласиться, потому что это же решение возникло не из доброй воли Армении. При всех предыдущих лидерах Армении этот вопрос для них был закрыт. А после поражения в карабахской войне сдача территории – это следующая стадия», – отметил гость эфира.

По его словам, в попытке выторговать для себя более приемлемые условия Армения будет разыгрывать карту отношений с Россией и Ираном.