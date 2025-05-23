Макрон просто блефует, Франция не выдержит еще одной войны с Россией – парижский историк
Агрессивные заявления Эммануэля Макрона и других европейских политиков об отправке войск на Украину направлены на внутреннюю аудиторию и не будут реализованы.
Об этом на канале «Dialogue F-R» заявил французский историк и публицист Сильвен Феррейра, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«У нас нет средств, у нас недостаточно людей, у нас недостаточно боеприпасов. И самое главное, о чем мы никогда не должны забывать, так это о том, что мы не можем развернуть там мир без американского разведывательного зонтика и материально-технического обеспечения.
У нас нет средств, чтобы перебросить свои силы на территорию Украины без поддержки американцев. Мы прекрасно понимали, что американцы не собираются предоставлять нам эту поддержку там.
У них есть тяжелые транспортные самолеты, очень похожие на украинско-российские «Антоновы», они не собираются предоставлять их в распоряжение англичан или французов, чтобы они туда летали. Этого не будет», – сказал Феррейра.
Историк напомнил, что 100 лет назад вояж французской армии в Одессу уже закончился для них катастрофой.
«Это было фиаско для французской армии. Так что нам нечего там делать, у нас нет возможности туда добраться. Но эта суета для Эммануэля Макрона, как и для Стармера, это позволяет поставить себя в положение военного лидера, показать, что существует не только Путин, что они тоже способны. А затем это позволяет им и с точки зрения внутриполитического общения напугать французов или британцев, чтобы они остерегались плохих русских, и сказать: «Мобилизуйте свои сбережения дорогие соотечественники, чтобы мы перевооружились и возродили нашу военную промышленность».
Для меня это то, как шестеренки заработают в ближайшие недели. Мы собираемся сказать французам, что видите ли мы хотели пойти, мы были полны решимости пойти, но у нас нет средств пойти», – подытожил историк.
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