Агрессивные заявления Эммануэля Макрона и других европейских политиков об отправке войск на Украину направлены на внутреннюю аудиторию и не будут реализованы.

Об этом на канале «Dialogue F-R» заявил французский историк и публицист Сильвен Феррейра, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас нет средств, у нас недостаточно людей, у нас недостаточно боеприпасов. И самое главное, о чем мы никогда не должны забывать, так это о том, что мы не можем развернуть там мир без американского разведывательного зонтика и материально-технического обеспечения. У нас нет средств, чтобы перебросить свои силы на территорию Украины без поддержки американцев. Мы прекрасно понимали, что американцы не собираются предоставлять нам эту поддержку там. У них есть тяжелые транспортные самолеты, очень похожие на украинско-российские «Антоновы», они не собираются предоставлять их в распоряжение англичан или французов, чтобы они туда летали. Этого не будет», – сказал Феррейра.

Историк напомнил, что 100 лет назад вояж французской армии в Одессу уже закончился для них катастрофой.