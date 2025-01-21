Макрон открытым текстом дал понять молодым французам, что мобилизация в армию – не за горами

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Как пишет французское издание Le Monde, президент Эммануэль Макрон анонсировал мобилизацию молодежи для укрепления армии Франции.

Президент выступил перед военными в Сесон-Севинье, недалеко от Ренна, и заявил о «накоплении угроз», которые вынуждают Францию адаптироваться. Он также представил обновленную версию стратегии оборонных приоритетов страны, призывая к «европейскому стратегическому пробуждению».

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Макрон также представил обновленный стратегический обзор оборонных приоритетов Франции, призывая к «европейскому стратегическому пробуждению»

«Давайте не будем обманывать себя , конфликт на Украине не закончится ни завтра, ни послезавтра», – заявил Макрон в тот самый момент, когда его коллега Дональд Трамп, обещавший быстрое окончание этой войны, прошел инаугурацию 47-го президента. Соединенных Штатов.

«В Европе не может быть мира и безопасности без европейцев и без переговоров между ними», — предупредил Макрон, опасаясь, что Штаты, Китай и Россия решат геополитические вопросы без участия Старого континента.

«Сегодняшняя задача состоит в том, чтобы дать Украине возможность выжить и вступить в любые будущие переговоры с позиции силы. Задача завтрашнего дня, когда военные действия прекратятся, будет заключаться в том, чтобы предоставить Украине гарантии против любого возвращения войны на ее территорию и гарантии нашей собственной безопасности», — добавил Макрон.

В своей речи Макрон заявил, что хочет предложить французской молодежи «твердое обязательство» и «дать им выбор служить».

«Сегодня мы довольствуемся переписью населения, днем обороны и гражданства, но это слишком мало», — считает Макрон. Он напомнил, что мобилизация молодежи была «амбицией» и проектом, который был ему дорог. Ушедшее в отставку по итогам проигранных выборов в Европарламент правительство Габриэля Атталя еще год назад начало работу по распространению этой системы на детей 15-17 лет в начале 2026 учебного года.

«Но после роспуска Национальной ассамблеи отсутствие парламентского большинства и бюджетные ограничения, похоже, стали похоронным звоном по этим «амбициям. Эммануэль Макрон почти признает это, даже не говоря об этом, и открывает путь новому проекту», – отмечает издание.

Теперь же президент обратился к правительству и генеральному штабу армии с предложением не «восстанавливая обязательную национальную службу», уже к маю «позволить молодежи на добровольной основе учиться военному делу и укрепить армейские ряды».

«Нам придется лучше выявлять добровольцев, обучить их и иметь возможность мобилизовать, когда наступит нужный день, чтобы усилить армии на материковой части Франции или где-либо еще. После профессиональной армии это резерв, который мы должны мобилизовать для поддержки» — сказал он.

«Чтобы создать этот резерв, день обороны и гражданства будет обновлен и завтра снова станет моментом вновь открытого времени с армиями », – добавил Макрон, выразив уверенность, что «среди 800 000 молодых людей, которые делают это каждый год, некоторые выйдут вперед и скажут, что ответят, если нация их позовет» .

Издание отмечает, что Франция к 2030 году планирует набрать 210 тыс. действующих военнослужащих и 80 тыс. резервистов.

Интересно, что на прошлой неделе французский портал Intelligence Online сообщал, что на фоне обсуждения Макроном и Зеленским возможности отправки французских миротворцев на Украину, вооруженные силы Франции осенью 2024 года провели секретные учения для подготовки на случай ввода войск на Украину. Маневры прошли на территории, «топография которой аналогична излучине Днепра к северу от Киева».