Лукашенко отплатит Си Цзиньпину за «халявный» стадион прижизненным памятником в Минске

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Как пишет государственное информагентство БЕЛТА, в Минске может появиться единственный в мире памятник китайскому лидеру Си Цзиньпину.

С таким предложением выступил белорусский президент Александр Лукашенко, мотивируя столь экстравагантную инициативу недавним строительством китайскими подрядчиками нового футбольного стадиона в белорусской столице. К тому же, строили объект целиком за счет Китая.

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Как отмечает БЕЛТА, свое предложение Лукашенко объявил на церемонии открытия стадиона. По словам Лукашенко, новый стадион и бассейн в Минске стали «подарком китайского народа» — в проектах не было использовано ни одного белорусского рубля.

«Мы официально открываем величайший памятник. Я сказал на входе: впору бы здесь поставить памятник моему другу Си Цзиньпину. Потому что только благодаря ему китайцы за свой счет построили этот стадион», — сказал белорусский президент.

Впрочем, перед входом в стадион и так уже стоит скульптурная композиция, изображающая футболистов Беларуси и Китая.

БЕЛТА отмечает, что новый стадион был возведен китайским подрядчиком Beijing Urban Construction Group и рассчитан на 33145 зрителей. В дизайне здания присутствуют белые и красные цвета, а в день открытия на стадионе прошел дружеский матч между молодежными сборными двух стран, закончившийся дружеской же ничьей.

Рассказыывая о том, как вообще возникла идея строительства стадиона, Лукашенко пустился в воспоминания об одном из своих визитов в КНР.