Лидер боснийских сербов не будет присутствовать на вынесении ему приговора в Сараево

Алексей Топоров.  
24.02.2025 12:59
  (Мск) , Белград
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Балканы, Босния, Дзен, Политика, Республика Сербская


Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик заявил, что не будет присутствовать на вынесении приговора в Суде БиГ в Сараево в эту среду.

Так образом ему удастся избежать скандала, способного обезглавить сербский энтитет, если бошнякская судья вынесет постановление взять его под стражу, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик заявил, что не будет присутствовать на...

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«Я не пойду, если не нужно. Никто меня не просит меня делать это. Прошло много времени с тех пор, как кого-либо преследовали по политическим мотивам. Мы сделаем все возможное для переговоров. Если это не сработает, у нас есть план Б», – заявил Милорад Додик.

Он отметил, что РС будет делать все в исключительно соответствии с Конституцией БиГ, принятой в 1996 году во время Дейтонских мирных переговоров.

«Наша первая цель – защитить Конституцию Боснии и Герцеговины, пригласить [бошнякско-хорватскую] Федерацию Боснии и Герцеговины к переговорам по этому вопросу и вернуть ее к Дейтонской конституции. Если она этого не сделает, то нам придется принимать решения», — сказал Додик.

Он добавил, что в этом случае РС «заявит, что Конституция БиГ провалилась», и что, по его словам, они сами её разрушили и тем самым признают, что законы принимаются неконституционно.

Напомним, что прокуратура БиГ потребовала приговорить президента Республики Сербской Милорада Додика и исполняющего обязанности директора «Официальной газеты» РС Милоша Лукича к тюремному заключению сроком в пять лет и запрету на политическую деятельность в течение десяти лет.

Обоим подсудимым инкриминируется «неуважение и игнорирование решений» западного надсмотрщика за БиГ – Верховного представителя, которого руководство Республики Сербской обосновано считает нелегитимным. Дело в том, что в свое время кандидатура Кристиана Шмидта в обход установленных норм была назначена ЕС без положенного одобрения Совбеза ООН, где против неё выступали Россия и Китай.

Лидер Сербской радикальной партии Воислав Шешель заявил, что президент Республики Сербской Милорад Додик не должен присутствовать на вынесении ему приговора.

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