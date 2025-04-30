«Тогда катастрофа» – Кулеба боится, что «Трамп объявит тотальную войну Украине на всех фронтах»

Тарас Стрельцов.  
30.04.2025 16:59
  (Мск) , Львов
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Настоящей катастрофой для Киева будет, если Дональд Трамп скажет всем странам мира, что запрещает передавать Украине оружие, в котором есть хоть одна американская гайка или технология.

Об этом в эфире львовского телеканала NTA заявил экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Настоящей катастрофой для Киева будет, если Дональд Трамп скажет всем странам мира, что запрещает...

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«Мы понимаем, что Европа способна присылать нам больше помощи, она хочет, но ей нужно время раскочегарить собственное производство. И здесь вопрос стратегии заключается в том, что мы должны строить отношения с Америкой таким образом, чтобы не доводить до блокирования – если не помогаете, хотя бы не мешайте.

Хотите выйти из переговоров? Очень грустим, это большая беда для нас, но окей. Хотите не давать нам больше денег на бюджетную поддержку и не присылать нам новое оружие? Окей, очень тяжело, мы очень грустим, мы рассчитывали, но можем тоже без этого так-сяк прожить.

Но если Трамп скажет всем странам мира, что запрещает передавать Украине оружие, в котором есть хоть одна американская гайка или технология – вот тогда у нас катастрофа. И это то, что мы должны предотвратить», – тревожился Кулеба.

«Рынок оружия работает таким образом, что я в Германии произвёл ракету «Пэтриот» (а завод уже строится), и я хочу её отдать Украине, но я не могу сделать это без согласия США. Если где-то производится танк, в котором гайки и две металлических пластины из США, я не могу передать этот танк без разрешения США.

Наша реальная проблема только в этом. Чтобы Трамп не объявил тотальную войну Украине на всех фронтах», – переживал экс-министр.

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