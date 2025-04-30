«Тогда катастрофа» – Кулеба боится, что «Трамп объявит тотальную войну Украине на всех фронтах»

Настоящей катастрофой для Киева будет, если Дональд Трамп скажет всем странам мира, что запрещает передавать Украине оружие, в котором есть хоть одна американская гайка или технология.

Об этом в эфире львовского телеканала NTA заявил экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы понимаем, что Европа способна присылать нам больше помощи, она хочет, но ей нужно время раскочегарить собственное производство. И здесь вопрос стратегии заключается в том, что мы должны строить отношения с Америкой таким образом, чтобы не доводить до блокирования – если не помогаете, хотя бы не мешайте. Хотите выйти из переговоров? Очень грустим, это большая беда для нас, но окей. Хотите не давать нам больше денег на бюджетную поддержку и не присылать нам новое оружие? Окей, очень тяжело, мы очень грустим, мы рассчитывали, но можем тоже без этого так-сяк прожить. Но если Трамп скажет всем странам мира, что запрещает передавать Украине оружие, в котором есть хоть одна американская гайка или технология – вот тогда у нас катастрофа. И это то, что мы должны предотвратить», – тревожился Кулеба.