Крыму нужно готовиться к запуску аэропорта в Симферополе, – министр
Крым должен быть готов к восстановлению работы аэропорта Симферополя.
Об этом в эфире телеканала «Крым 24» заявил министр курортов республики Сергей Ганзюк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
По словам чиновника, запуск аэропорта Краснодара, о чем было объявлено накануне, уже серьезно улучшит логистику на полуостров:
«Скоро мы точно так же с вами скажем, что аэропорт Симферополя тоже открыт, и мы в это все верим и надеемся. Если же говорить об открытии аэропорта Краснодара, то, безусловно, любая логистическая цепочка, которая добавится к тем, которые уже существуют, – плюс для прибытия в Республику Крым. Как и открытие аэропорта в Геленджике, так и открытие краснодарского аэропорта», – сказал Ганзюк.
Он выразил надежду, что возобновление работы аэропортов положительно скажется на числе отдыхающих в бархатный сезон.
«Нам к открытию аэропорта нужно быть готовыми. Мы выйдем к концу года на цифры чуть более 7 млн человек. А у нас по потенциалу аэропорт может принимать 5 миллионов 700 тысяч человек в год. Это – огромный прирост туристского потока, который должна выдержать инфраструктура», – заявил министр.
