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Криминальные группировки всего мира покупают оружие через Украину.

Об этом рассказала глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«К настоящему моменту фактически с подачи и при полнокровном спонсорстве западников нелегальная торговля оружием полностью контролируется украинской и международной оргпреступностью, которой покровительствуют государственные чиновники киевского режима, командование ВСУ и национальные спецслужбы», – сказал Жданова «Известяим».

По ее словам, одним из основных перевалочных пунктов нелегального оружия с Украины остается Молдавия, а далее оно попадает в Румынию, Болгарию, Северную Македонию и Албанию, где создан целый хаб по контрабанде украинских вооружений.

«Не секрет, что развитая сеть албанских криминальных структур за годы многочисленных вооруженных конфликтов на Балканах наладила устойчивые связи для реализации оружия на черном рынке. Сбыт оружия, военной техники и боеприпасов в европейские страны осуществляется также через Финляндию. Помимо этого, порт Одессы активно используется в целях транспортировки оружия с Украины не только в Европу, но и на Ближний Восток и в Африку. Среди покупателей вооружения — криминальные структуры в Испании, Италии, Франции и ФРГ», – отмечает руководитель делегации РФ в Вене.

В Европе же стараются неудобную тему замалчивать.

«Тут об этом вообще ничего не пишут, наверное, нарочно замалчивают. Когда я спрашивал экспертов, на меня странно поглядывали: как западное оружие с территории Украины может попасть на Ближний Восток или в Африку? Однако пока основная часть оружия всё же попадает на фронт. То, что какая-то часть по нелегальным каналам попадает на черные рынки — это станет будущей проблемой, когда выяснится, что на мировых черных рынках можно будет легко купить неутилизированное оружие из Украины», – говорит немецкий политолог Александр Рар.

А экс-депутат польского сейма Матеуш Пискорский обращает внимание, что в даркнете уже были объявления о продаже поставленных на Украину ПТРК «Джавелин».