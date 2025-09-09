«Конструкция «Украина» – первое, что должно исчезнуть» – полковник США
Украина как страна – совершенно «бессмысленная конструкция», но Западу выгодно ратовать за её целостность, чтобы российско-украинский конфликт не угасал.
Об этом в эфире видеоблога Deep Dive заявил полковник армии США в отставке, планировщик ряда крупных военных кампаний Дуглас Макгрегор, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Кого представляет Зеленский? Когда он говорит об идентичности, я на сто процентов за выживание украинской идентичности, украинской нации и народа. Но украинская нация и народ не полностью совпадают с границами, которые существовали.
Ещё в 90-х Бжезинский пытался убедить Клинтона поднять вопрос о границах на Украине, потому что Бжезинский в частном порядке сказал, что Восточная Украина русифицирована, это не настоящая Украина, и так было очень давно. Но эти вопросы никогда не поднимались для обсуждения, потому что мы задали позицию, что границы никогда и нигде не могут измениться», – сказал Макгрегор.
Он отметил, что исторически в Европе границы постоянно претерпевали изменения, и европейские лидеры это делали именно для того, чтобы не вести вечных войн.
«Надо найти время показать вам серию карт за последние 500 лет, как выглядела страна под названием Украина в любой момент времени. И треть или даже больше её – никогда не было частью Украины. Вот, в чём суть. И эта конструкция не имеет смысла, она никогда не была такой значимой, и это первое, что должно исчезнуть в пользу чего-то более устойчивого. И мы отказываемся это делать, потому что считаем, что нам выгодно держать Россию в состоянии войны на Украине», – объяснил полковник.
