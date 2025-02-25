Колониальный раздел Украины: теперь на минералы «Незалежной» зарится и Европа

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Борьба за украинские минеральные ресурсы нарастает. Кроме США и России в нее вступил новый игрок. Европейская версия Politico утверждает, что ЕС предлагает Украине собственную «беспроигрышную» сделку по полезным ископаемым.

«В понедельник Евросоюз предложил Украине собственное соглашение по «критически важным материалам». Еврокомиссар по промышленной стратегии Стефан Сежурне заявил, что представил альтернативное предложение украинским чиновникам. Они встретились в Киеве во время визита Еврокомиссии, приуроченного к третьей годовщине начала конфликта», – говорится в публикации.

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«21 из 30 критически важных материалов, в которых нуждается Европа, может быть предоставлен Украиной в рамках взаимовыгодного партнерства», — сказал Сежурне, сообщает AFP.

«Дополнительная ценность, которую предлагает Европа, заключается в том, что мы никогда не будем требовать заключения невзаимовыгодной сделки», – убеждает киевских еврочиновник.

Все это происходит на фоне заверений Трампа о близости «окончательной сделки» «с Украиной по тем же минеральным ресурсам, которая будет включать «редкоземельные металлы и различные другие вещи».

Украина располагает огромными запасами важнейших элементов и минералов — от лития до титана, которые имеют жизненно важное значение для производства современных технологий и пользуются большим спросом в глобальной гонке за ресурсами, напоминает Politico.

Также внешних игроков привлекают украинские запасы угля, нефти, газа и урана, но большая часть из них находится на территориях, находящихся под контролем России.

В целом это до боли напоминает колониальный раздел Африки.