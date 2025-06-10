Когда ресурсы противника – не приз, а препятствие: Forbes об «энергетической войне» на Украине

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Forbes пришел к выводу, что война на Украине является также «сложным энергетическим конфликтом». «Жестокая война имеет энергетический аспект, который создает прецедент для других конфликтов в будущем», – указывает издание.

«Назвать этот конфликт энергетической войной не будет преувеличением. Однако это не означает борьбу за ресурсы, такие как нефть, газ или важные минералы, необходимые для углеродных технологий. Напротив, это подчеркивает, что электростанции, линии электропередач, нефтеперерабатывающие заводы и другая подобная инфраструктура являются основными целями обеих сторон», – говорится в публикации.

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Для России это началось вскоре после того, как ее первоначальное вторжение не привело к захвату Киева и смене власти на Украине, отмечает издание.

«Стратегия Кремля с тех пор превратилась в общую программу атак на военные объекты и энергосеть», – добавляет Forbes.

«Что касается Украины, то она начала наносить ракетные удары по объектам в России только в 2024 году, после того как западные правительства наконец дали разрешение на применение своих дальнобойных вооружений по российской территории. С этого момента украинские военные начали наносить удары по НПЗ и нефтехранилищам», – говорится в материале.

Причины атак на энергетические объекты у двух стран разные, но пересекаются, пишет Forbes.

Украина нацелена на НПЗ и хранилища, поскольку именно там производятся и хранятся высокоценные виды топлива (бензин, авиационное топливо, дизельное топливо). Эти виды топлива приносят больше дохода, чем сырая нефть в пересчете на единицу объема, и остаются ключевым источником денежных средств для военной экономики России.

Атаки Москвы на энергетическую инфраструктуру Украины разрушают ее энергосистему, влияют на все виды основных услуг и превращают повседневную жизнь в постоянную борьбу, дестабилизируя тыл ВСУ. С этой целью российские атаки на энергетические объекты были особенно интенсивными в конце осени и зимой, с наступлением холодов.

В целом, отмечает Forbes, несмотря на «героические усилия» по быстрому ремонту, мощность энергосистемы Украины сократилась на 50% и более. В то же время Москва приказала своим военным избегать атак на крупные газопроводы, проходящие через Украину, в надежде, что они могут быть вновь использованы для поставок газа в Европу после полной победы.