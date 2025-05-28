«Клептоманы проклятые!» – ВСУшник сорвался на мат, обращаясь к командованию
Украинская техника горит колоннами, логистика передовых частей затруднена, а командование ВСУ продолжает воровать на самом необходимом.
Об этом в эфире интернет-канала «Альфа и Омега» заявил ВСУшник с позывным «Историк», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Мы теряем технику, эта завершающая часть этой курской кампании – это была просто колонны сгоревшей техники. И наш генштаб, вот так вот, видимо, закрыв глазки свои, не хочу видеть, а хочу представлять как оно должно быть как по вот этим советским учебникам когда бронетанковые колонны рвутся в глубокий тыл противника.
И к чему привела такая тактика – вся дорога усеяна нашей техникой начиная от пикапов за условные пять тысяч долларов, заканчивая «Бредли», «Страйкерами», танками всевозможных модификаций», – сказал «Историк».
Он пожаловался, что украинские дороги до сих пор не закрыты сетками, поэтому российские дроны способны фактически парализовать всю логистику.
«Высокие чины с большими звёздами и политики – если вам надо украсть, то украдите тогда на сетках.
Ну если вы не можете, клептоманы проклятые если вы не можете жить без коррупции, если вашим бл…дям этим силиконовым киевским надо много денег майбахи и буковели ваши обосранные бл…дские, я извиняюсь, то вы хотя бы если вам сильно надо украсть украдите на том что армия сейчас поможет.
А не на том чтобы потерять людей, потерять технику и потом еще выплачивать этим семьям погибшим. Ну убытки какие они несоразмерные мы несем», – добавил ВСУшник.
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