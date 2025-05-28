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Украинская техника горит колоннами, логистика передовых частей затруднена, а командование ВСУ продолжает воровать на самом необходимом.

Об этом в эфире интернет-канала «Альфа и Омега» заявил ВСУшник с позывным «Историк», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы теряем технику, эта завершающая часть этой курской кампании – это была просто колонны сгоревшей техники. И наш генштаб, вот так вот, видимо, закрыв глазки свои, не хочу видеть, а хочу представлять как оно должно быть как по вот этим советским учебникам когда бронетанковые колонны рвутся в глубокий тыл противника. И к чему привела такая тактика – вся дорога усеяна нашей техникой начиная от пикапов за условные пять тысяч долларов, заканчивая «Бредли», «Страйкерами», танками всевозможных модификаций», – сказал «Историк».

Он пожаловался, что украинские дороги до сих пор не закрыты сетками, поэтому российские дроны способны фактически парализовать всю логистику.