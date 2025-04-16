Киевский теле-гей: Надо дурить Трампа, пока не закончится «допомога» Байдена

Вадим Москаленко.  
16.04.2025 09:01
  (Мск) , Киев
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Д.Б., Дзен, Колониальная демократия, Политика, США, Украина


Украина ничего не должна США за помощь в войне против России, ведь американцы и так наживаются на военных поставках.

Об этом на канале адвоката-иноагента Марка Фейгина заявил известный нетрадиционной ориентацией киевский пропагандист-бандеровец Виталий Портников, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина ничего не должна США за помощь в войне против России, ведь американцы и...

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«Развитие американской экономики помогает бороться с агрессором. И сейчас, и тогда. Не нужно говорить, что это бесплатно происходит, и американцы ничего не получают. Прямая экономическая выгода и от Второй мировой войны, и от российско-украинской войны на налогоплательщиках США. Они приобрели от этого гораздо больше, чем граждане Великобритании, СССР или Франции во время Второй мировой войны и чем граждане Украины во время российско-украинской войны. Бенефициары этого – граждане США. Поэтому нечего там возвращать!

Ну, а если говорить о дальнейшей помощи, если Трамп хочет поставлять её не безвозмездно, то это вопрос в том, как должны эти закупки осуществляться, на каких условиях, какой экономический вклад Украины, эти переговоры нужно вести.

В любом случае, нужно задуривать им головы – вот, буквально, до момента, пока не истечёт вот эта помощь Байдена. Чтобы у Трампа с его гоп-компанией не было возможности остановить то, что уже сделано и уже выделено», – вещал Портников.

«А вот после того, как окончательно завершится этот пакет помощи, можно будет говорить о том, как вообще договариваться по экономическим, например, вопросам», – предложил он схему уклонения от сделки по недрам.

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