Украина ничего не должна США за помощь в войне против России, ведь американцы и так наживаются на военных поставках.

Об этом на канале адвоката-иноагента Марка Фейгина заявил известный нетрадиционной ориентацией киевский пропагандист-бандеровец Виталий Портников, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Развитие американской экономики помогает бороться с агрессором. И сейчас, и тогда. Не нужно говорить, что это бесплатно происходит, и американцы ничего не получают. Прямая экономическая выгода и от Второй мировой войны, и от российско-украинской войны на налогоплательщиках США. Они приобрели от этого гораздо больше, чем граждане Великобритании, СССР или Франции во время Второй мировой войны и чем граждане Украины во время российско-украинской войны. Бенефициары этого – граждане США. Поэтому нечего там возвращать! Ну, а если говорить о дальнейшей помощи, если Трамп хочет поставлять её не безвозмездно, то это вопрос в том, как должны эти закупки осуществляться, на каких условиях, какой экономический вклад Украины, эти переговоры нужно вести. В любом случае, нужно задуривать им головы – вот, буквально, до момента, пока не истечёт вот эта помощь Байдена. Чтобы у Трампа с его гоп-компанией не было возможности остановить то, что уже сделано и уже выделено», – вещал Портников.