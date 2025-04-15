Киев требовал от Кишинёва разрешения на ввод частей ВСУ в Приднестровье

Елена Острякова.  
15.04.2025 20:27
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, Дзен, Молдова, Нацизм, Общество, Политика, Политические диверсии, Приднестровье, Провокации, Россия, Украина


Весной 2022 года киевский режим активно настаивал и уговаривал молдавские власти дать разрешение на ввод ВСУ в Приднестровье.

Об этом молдавский премьер-министр Дорин Речан рассказал в интервью киевскому пропагандисту-иноагенту Дмитрию Гордону, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Весной 2022 года киевский режим активно настаивал и уговаривал молдавские власти дать разрешение на...

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«Молдова способна и сама решит эту проблему. В конце марта-начале апреля я был в Киеве и у меня были разговоры. Я объяснял, что мы начали работать вместе, чтобы координировать свои действия. Опять же у Молдовы есть собственные возможности разобраться с этим. У нас есть процесс урегулирования. Это мирное урегулирование… Не было тогда и нет сейчас необходимости во внешней помощи, чтобы мы решили приднестровский вопрос», – сказал Речан.

При этом он допустил, что при смене режима в Молдове России удастся укрепить свою группировку в Приднестровье.

«Я думаю, что они начнут эскалировать. Есть очень большая вероятность прекращения огня в Украине. Тогда Кремлю понадобится дополнительный очаг напряжения, и даже больше. Им нужно, чтобы в Молдове был политический запрос на правительство, которое сможет договориться с Кремлем.

Это для того, чтобы правительство закрыло глаза на усиление военного присутствия в Приднестровском регионе. Если закрыть глаза там за три-четыре недели будут 10 тыс военных вооруженных до зубов», – вещал Речан.

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