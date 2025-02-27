Киев надеется, что теперь Израиль начнет поставки оружия Украине

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Среди израильского населения и политиков очень популярна поддержка Украины в антироссийской войне.

Об этом в эфире «Лучшего радио Израиль» заявил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Поддержка Украины сегодня в Израиле даже больше, чем в Европе, скажем, в той же Германии или даже в странах Балтии. У нас нет такого количества ватников, и у нас, в общем-то, общественная поддержка Украины очень высокая», – попытался обнадежить посла израильский ведущий.

«Дорогой Сви, я в этом не сомневаюсь. Более того, я рад этому, и мы над этим работаем, над тем, чтобы этой поддержки было больше. Я [ после голосования в ООН ] получил массу звонков и текстовых сообщений от моих друзей израильских, включая депутатов, включая некоторых министров, которые высказали поддержку и высказали неудовольствие таким решением израильского МИДа. Но еще раз говорю, в ответ на ваши слова, что во все европейские страны, которые являются партнерами Соединенных Штатов, тоже позвонили представители Госдепа и попросили не поддерживать нашу резолюцию но они оказались. А вы – нет», – сказал Корнийчук.

Он добавил, что взаимосвязь Израиля и России ослабла, поэтому Киев может рассчитывать на военные поставки в будущем.