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Генеральная ассамблея ООН приняла инициированную Киевом и странами Европы резолюцию с резким осуждением России. Всего за неё проголосовало меньшинство членов – 93 страны. Против – 18, воздержались – 65, не голосовали – 15 (в сумме – 98).

Таким образом, резолюция прошла исключительно по формальной процедуре, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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США предложили ввести поправку, делающую резолюцию не против России, а против войны и за мир. Однако их поправка не прошла, и США впервые за долгое время проголосовали против антироссийской резолюции.

Тем не менее, документ поддержали Сербия и Турция. Индия и Китай воздержались.

Однако есть и хорошая новость – на том же заседании была принята также предложенная США резолюция, предлагающая называть СВО не «войной», а «конфликтом».

«ООН неоднократно осуждала грубое нарушение России Устава ООН. Многочисленные резолюции Генеральной Ассамблеи требовали, чтобы Россия вывела свои силы из Украины. Эти резолюции не смогли остановить войну. Война идет уже чересчур долго. Наш проект резолюции направлен на быстрое урегулирование конфликта», – сказала представитель США.

Постпред России при организации Василий Небензя призвал поддержать предложенную Америкой резолюцию.

«Этот текст, безусловно, шаг в правильном направлении. С тем, чтобы эта инициатива в полной мере соответствовала пониманию, достигнутым в ходе российско-американских контактов на высшем и высоком уровне, мы внесли в него правку о необходимости устранения коренных причин украинского кризиса, о чем, кстати, неоднократно говорил президент Трамп, и что способствовало бы его устойчивому урегулированию, как это предлагает в своем тексте США», – сказал он.

Онако поправка не прошла. Документ поддержали 89 государств, против – 8 (в том числе РФ), и воздержались – 70 (в том числе – США).

Украина при голосовании за американскую резолюцию на всякий случай тоже воздержалась.

«Решение Китая голосовать против этой [украинской] резолюции и его соответствующая работа в ООН значительно изменили бы общую картину», – отметил в своём блоге отставной дипломат Михаил Демурин.

«Вопрос прост. Или США не контролируют своих шестерок, или все это дешевый цирк. США не могут надавить на Ямайку, чтобы голосовала правильно? Смешно», – прокомментировал публицист Егор Холмогоров.

Директор российского Института международных политических и экономических стратегий Елена Панина отметила, что рано радоваться «потеплению» отношений с Америкой.