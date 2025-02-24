США против Запада: в Генассамблее ООН формально осудили Россию, но назвали СВО «конфликтом»

Константин Серпилин.  
24.02.2025 22:20
  (Мск) , Нью-Йорк
Просмотров: 160
 
Вооруженные силы, Дзен, Общество, ООН, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Генеральная ассамблея ООН приняла инициированную Киевом и странами Европы резолюцию с резким осуждением России. Всего за неё проголосовало меньшинство членов – 93 страны. Против – 18, воздержались – 65, не голосовали – 15 (в сумме – 98).

Таким образом, резолюция прошла исключительно по формальной процедуре, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Генеральная ассамблея ООН приняла инициированную Киевом и странами Европы резолюцию с резким осуждением России....

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

США предложили ввести поправку, делающую резолюцию не против России, а против войны и за мир. Однако их поправка не прошла, и США впервые за долгое время проголосовали против антироссийской резолюции.

Тем не менее, документ поддержали Сербия и Турция. Индия и Китай воздержались.

Однако есть и хорошая новость – на том же заседании была принята также предложенная США резолюция, предлагающая называть СВО не «войной», а «конфликтом».

«ООН неоднократно осуждала грубое нарушение России Устава ООН. Многочисленные резолюции Генеральной Ассамблеи требовали, чтобы Россия вывела свои силы из Украины. Эти резолюции не смогли остановить войну. Война идет уже чересчур долго.

Наш проект резолюции направлен на быстрое урегулирование конфликта», – сказала представитель США.

Постпред России при организации Василий Небензя призвал поддержать предложенную Америкой резолюцию.

«Этот текст, безусловно, шаг в правильном направлении. С тем, чтобы эта инициатива в полной мере соответствовала пониманию, достигнутым в ходе российско-американских контактов на высшем и высоком уровне, мы внесли в него правку о необходимости устранения коренных причин украинского кризиса, о чем, кстати, неоднократно говорил президент Трамп, и что способствовало бы его устойчивому урегулированию, как это предлагает в своем тексте США», – сказал он.

Онако поправка не прошла. Документ поддержали 89 государств, против – 8 (в том числе РФ), и воздержались – 70 (в том числе – США).

Украина при голосовании за американскую резолюцию на всякий случай тоже воздержалась.

«Решение Китая голосовать против этой [украинской] резолюции и его соответствующая работа в ООН значительно изменили бы общую картину», – отметил в своём блоге отставной дипломат Михаил Демурин.

«Вопрос прост. Или США не контролируют своих шестерок, или все это дешевый цирк. США не могут надавить на Ямайку, чтобы голосовала правильно? Смешно», – прокомментировал публицист Егор Холмогоров.

Директор российского Института международных политических и экономических стратегий Елена Панина отметила, что рано радоваться «потеплению» отношений с Америкой.

«Смотреть надо не на голосования по ни к чему не обязывающим резолюциям ГА ООН, а на дела. Красивая красная кнопка PEREGRUZKA в наших отношениях с США уже была. Проще от этого не стало», – написала она.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Февраль 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    2425262728  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить