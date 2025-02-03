Хочет быть третьим. Дуда требует участия Польши в обсуждении судьбы Украины

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Как пишет британская Financial Times, президент Польши Анджей Дуда считает, что его страна должна участвовать в мирных переговорах по Украине, потому что интересы Варшавы и Киева совпадают.

«Если администрация Трампа пригласит за стол переговоров другие государства, помимо Украины и России, то в интересах Украины было бы, чтобы там присутствовала и Польша», — цитирует Дуду издание.

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Также Анджей Дуда солидаризировался с премьер-министром Польши Дональдом Туском относительно отправки польских военных на Украину в рамках гипотетической западной миссии по обеспечению выполнения условий возможного мирного соглашения.

«Мы будем помогать Украине и в дальнейшем, потому что это необходимо. Нам необязательно размещать там свои войска», — сказал Дуда.

По словам польского президента, Варшава и так «постоянно помогает» Украине, поставляет ей оружие, а также выступает в качестве логистического центра для военной и гуманитарной помощи. Однако он отметил, что Польша также «наиболее подвержена потенциальным российским атакам».

Кроме того, Дуда в интервью вновь повторил тезис из своего выступления в Давосе – что Польша имеет право потребовать от союзников пригласить Украину в НАТО.

«Для нашей территории все еще есть угроза, и самолеты постоянно активизируются, когда российские ракеты падают на украинские города…

Независимо от обстоятельств, я имею право положить на стол требование прислать Украине официальное приглашение присоединиться к НАТО».

Также Дуда отметил, что потери в результате войны на Украине были намного выше, чем во время афганской войны. В связи с этим он ожидает после возвращения украинских и российских солдат с фронта рост международной организованной преступности

«Просто представьте себе ситуацию, когда тысячи людей возвращаются с линии фронта домой. У многих из тех, кто воюет, будут проблемы с психикой. Вспомните времена, когда распался Советский Союз, и насколько вырос уровень организованной преступности в Западной Европе, а также в США», — сказал Дуда.

Он прогнозирует, что многие демобилизованные украинцы будут страдать от посттравматического стрессового расстройства и вернутся в «свои деревни, свои города, где они найдут разрушенные дома, разрушенные заводы, разрушенные фабрики, отсутствие работы и перспектив».

Судя по тому, как активизировались желающие принять участие в переговорах по Украине, этот процесс все таки сдвинулся с мертвой точки и вскоре можно ожидать каких-то явных первых результатов. Другое дело, что, скорее всего, речь еще не идет о повестке переговоров. Скорее всего, сейчас определятся круг участников-интересантов.

Как уже писал “ПолитНавигатор”, Зеленский в свежем интервью агентству Associated Press заявил о необходимости своей встречи с Дональдом Трампом и назвал «опасными» переговоры США с Россией за спиной Украины. По мнению Зеленского, в переговорах о завершении войны на Украине должны участвовать «все стороны», а исключать Киев из этого процесса «недопустимо».

Такого рода заявления означают, что в Киеве считают весьма реальным формат переговоров один на один между РФ и СЩА, но без участия Киева и Брюсселя.