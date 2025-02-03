Зеленский нервничает, что переговоры по Украине пройдут без него и набивается на личную встречу с Трампом

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Владимир Зеленский дал интервью агентству Associated Press,, в котором заявил о необходимости своей встречи с Дональдом Трампом и назвал «опасными» переговоры США с Россией за спиной Украины.

По мнению Зеленского, в переговорах о завершении войны на Украине должны участвовать «все стороны», а исключать Киев из этого процесса «недопустимо».

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Таким образом Зеленский отреагировал на слова Трампа о том, что он уже ведет «очень серьезные» переговоры с Россией по урегулированию крупнейшего вооруженного конфликта в Европе после Второй мировой войны.

«У них могут быть свои отношения, но говорить об Украине без нас — это опасно для всех», — отметил Зеленский.

При этом Зеленский убеждает, что диалогу с Россией должна предшествовать его личная встреча с Трампом.

«Это важно и это, кстати, то, чего хочет вся Европа», — сказал Зеленский, добавив, что после можно будет «перейти к какому-то формату переговоров с русскими».

Зеленский также признал, что новая команда Белого дома игнорирует Банковую и не отвечает на идущие оттуда сигналы. По его словам, пока Украина контактирует с администрацией Трампа лишь «на общем уровне», но в ближайшее время хотели бы провести личные встречи с вашингтонскими официалами для детального обсуждения договоренностей.

«Нам нужно больше работать над этим», — признал Зеленский. Он также сообщил, что хотел бы видеть за столом переговоров не только США и Россию, но и Евросоюз. С его точки зрения, это было бы «справедливо и эффективно».

«Я считаю, что в первую очередь мы должны провести с ним встречу, и это важно. И это, кстати, то, чего хотят все в Европе», – сказал Зеленский, имея в виду «общее видение скорейшего окончания войны». А после разговора с Трампом, говорит он «мы должны перейти к какому-то формату разговора с россиянами. И я хотел бы видеть за столом переговоров Соединенные Штаты Америки, Украину и Россию. … И, честно говоря, голос Европейского Союза также должен быть там. Я думаю, что это было бы справедливо, эффективно. Но что из этого выйдет? Я не знаю».

Зеленский продолжает убеждать западную аудиторию в том, что именно, что Россия «не заинтересована в реальных переговорах о прекращении войны или уступках, которые Кремль рассматривает как поражение, особенно в условиях своего военного превосходства на поле боя».

По его мнению, Трамп может заставить Путина договариваться, только угрожая санкциями против российской энергетики и банковской системы, а также продолжая поддержку ВСУ.

Также Зеленский заявил, что членство Киева в НАТО является «самым дешевым» вариантом для западных союзников Украины, и это якобы укрепит Трампа в геополитическом плане.

«Это будет сигналом о том, что не России решать, кто должен быть в НАТО, а кто нет, а решать должны Соединенные Штаты Америки. Я думаю, что это большая победа Трампа», — сказал он.

Кроме того, по словам Зеленского, 800-тысячная армия Украины «станет бонусом для альянса», особенно если Трамп попытается вернуть домой американские войска, дислоцированные в странах ЕС.

Зеленский также заявил, что предложение Франции ввести европейские войска в Украину «обретает форму», но добавил, что остается много вопросов о структуре командования и управления, численности войск и их позициях. По его словам, этот вопрос поднимался в разговоре Эммануэля Макрона с Трампом.

«Я сказал в присутствии двух лидеров, что мы заинтересованы в этом как в части гарантии безопасности, но не как в единственной гарантии безопасности .Этого недостаточно. Представьте себе, есть контингент. Вопрос в том, кто главный? Кто главный? Что они будут делать, если будут российские удары? Ракеты, высадка, атака с моря, пересечение сухопутной границы, наступление. Что они будут делать? Каковы их мандаты?», – рассуждает Зеленский.

На вопрос интервьюера, задал ли он эти вопросы непосредственно Макрону, Зеленский улыбнулся и ответил: «Мы все еще находимся в процессе этого диалога».

Агентство отмечает, что с возвращением Трампа в Белый дом отношения Украины с США, ее крупнейшим и самым важным союзником, также находятся на переломном этапе.