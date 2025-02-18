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Оптимизм в украинских военных источниках после некоторых локальных успехов ВСУ на Красноармейском (Покровском) направлении вновь сменился унынием.

Так, вчера спикер украинкой группировки «Хортица» Виктор Трегубов (тот самый, который уверял, что украинцы удерживают Курахово) объявил, что ВСУ отбили село Песчаное неподалеку от Красноармейска.

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«Уже сообщено было и уже можно говорить об освобождении села Песчаное. Это где-то пять километров южнее Покровска. Также российские войска были выбиты из еще некоторых населенных пунктов рядом», – сказал Трегубов.

По его словам, «ситуация на фронте очень стремительно меняется».

Надо заметить, что украинское продвижение в ранее освобожденном русскими Песчаном действительно было, ВС РФ пришлось отступить после контратак противника, но затем они снова перешли в наступление.

Уже к исходу вчерашнего дня украинский десантник с позывным «Мучной» сообщил, что «у врага полного контроля над селом нет», а русские «контролируют только южную часть и промку». Как видим, «освобождения Песчаного» нет и близко.

Куда печальнее складывается ситуация для ВСУ западнее Курахово.

«По остаткам кураховского мешка. Хороших новостей нет и не будет. Контратаки в Улаклах не удались. Село практически захвачено. Все, что касается Улаклов со стороны Дачного – потеряно. В Константинополе наши воины держат дорогу в южной части села и подходы к ней. Во все остальные точки села просочилась вражеская пехота, которая уже нормально так накопилась», – пишет украинский военкор-русофоб Богдан Мирошников.

По его словам, на это направление перебросили одну бригаду и отдельные подразделения другой, «но они не смогли выполнить задачи, есть проблемы с взаимодействием, пехотой и хаосом в управлении на уровне ОТУ».

«Командующему ОТГ «Донецк» Тарнавскому – пламенный привет от ребят, которых сначала «забыли» в одном из сел, а затем не давали «добро» на выход. Ну вот почему на севере зоны ответственности ОТГ «Донецк» сейчас уже нет этих проблем, а на юге зоны этого же ОТГ положили болт, из-за чего возникла катастрофа? Нельзя так поступать с нашими бойцами! С лучшими бойцами, потому что в том мешке были одни из самых подготовленных бригад! По факту теперь выравнивание ЛБЗ со стороны врага и неплохой плацдарм для наступления как на треугольник Филия-Грушевское-Ялта, так и на Гуляйполе. А, да и левый фланг Покровска у болотных мразей теперь полностью и окончательно обеспечен», – причитает автор.

Жалуется на обстановку и паблик 46-й бригады ВСУ.