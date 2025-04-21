Катастрофа, о которой молчат: в мире стремительно вымирают славяне

Количество славянского населения в мире стремительно сокращается. Сейчас таковых не более 300 миллионов.

Об этом в интервью блогеру и предпринимателю Александру Бобылеву заявил социолог Евгений Копатько, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я недавно провел такое очередное исследование демографическое среди славянского населения в мире. Вот я делал это раньше, потому что как социолог я считал выборку от численности населения, я в 15-м году посмотрел, что количество славян в мире 3,6% от мирового населения. После тяжелой Второй мировой войны, в которой были задействованы все славянские страны, это я посмотрел переписи населения во всех странах, там Югославия, Болгария, Польша, ну короче все страны, которые были, тогда население славянское составляло 9,6% от мирового населения, это 50-е годы.

15-й год, славян в мире было 3,6% от общемирового, ну это легко, это арифметика, это даже не алгебра. Потом сейчас, через 10 лет, я вернулся к этому вопросу – это тоже, ты садишься не только в Википедию, смотришь, ты смотришь Институт славяноведения, смотришь статистику других стран. Я вам хочу сказать, что вот где опустошается полностью, вот та драма славянского мира… Так вот, согласно статистике, славян в мире сейчас, как пишет Википедия и другие источники, порядка 300-350 миллионов. То, что пересчитал я, включая славян в Казахстане и других странах, у меня получается не больше 245. Хотите вы этого или нет», – заявил Копатько.