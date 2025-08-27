Каспаров спустил «украинский флаг над Севастополем»

Елена Острякова.  
27.08.2025 13:38
  (Мск) , Москва
Просмотров: 74
 
Д.Б., Дзен, Россия, Русофобия, Украина


Бывший шахматист, а ныне предатель-иноагент Гарри Каспаров перестал требовать «тотального разгрома путинской армии в Украине и поднятия украинского флага в Севастополе» и ищет других способов окончания войны.

Их он назвал в интервью нежелательной в России организации «Форум свободной России», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Победа Украины. В данном случае мы говорим: нанесение непоправимого ущерба российской инфраструктуре. Никаких других способов закончить войну нет. Война может закончиться только когда она станет невозможной. Когда цена ее проведения станет непосильной для путинского режима и будет напрямую угрожать его власти», – сказал Каспаров.

Кроме того, он мечтает о размещении ядерного оружия по периметру России.

«Второй способ закончить войну – это просто расположение ракет с ядерными боеголовками в 10 минутах подлета к Москве – в районе Польши, стран Балтии, Финляндии. Это тоже заканчивает войну сразу. Увы, об этом мы можем только мечтать», – сказал Каспаров.

