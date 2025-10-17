Какие «Томагавки», нам не дают даже дальнобойные ATACMS, – киевский эксперт

Анатолий Лапин.  
17.10.2025 11:56
  (Мск) , Киев
Украине не стоит рассчитывать на получение американских крылатых ракет «Томагавк», потому что Киеву отказывают даже в усовершенствованных версиях ATACMS, а полученные ВСУ западные танки и самолеты – устаревшие.

Об этом в эфире видеоблога украинского журналиста Виталия Дикого заявил политолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Риск того, что может полыхнуть, остается очень высоким, то есть, риск спровоцировать этим шагом Третью мировую войну – это не абстракция. Поэтому мне кажется, что одно дело заявление, другое дело передача «Томагавков» и реальное их боевое применение против России.

С этим есть масса вопросов, и не факт, что Украина таки получит эти инструменты. Ведь, намного проще было бы дать те же «ATACMS», наиболее продвинутых версий – оперативно-тактической ракеты с дальностью более 360 километров.

Но нам и «ATACMS» полноценную версию не дали. То есть, дали с ограниченным радиусом действия.

И, более того, даже F-16, которые нам передают, там наиболее современное оборудование, которое было произведено уже в нулевые годы, в последние десятилетия, с самолетов снимают.

То есть, нам не дают наиболее продвинутые версииF-16, равно как и с «Абрамсов» кое-что снимали перед передачей Украине. Поэтому верить в то, что нам дадут что-то наиболее современное (не стоит)», – заявил Золотарев.

