Как Трамп, Путин и Си Цзиньпин поделят земной шар: карта от Newsweek

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Журнал Newsweek нагнетает у своей аудитории страх перед «сговором автократий» и фантазирует о том, как Трамп, Путин и Си Цзиньпин могут поделить земной шар. В качестве иллюстрации журнал даже публикует карту мира, который поделен на сферы влияния Вашингтона, Пекина и Москвы.

«Обращение президента США к президенту России в попытке положить конец конфликту на Украине происходит на фоне борьбы лидеров за сферы влияния, в то время как Китай стремится показать свою мощь. Карта, составленная журналом Newsweek, показывает, как может сложиться эта глобальная шахматная партия», – говорится в публикации.

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По словам Веселы Черневой, заместителя директора Европейского совета по международным отношениям (ECFR), процесс прекращения конфликта имеет отголоски Ялтинской конференции 1945 года между лидерами США, Великобритании и СССР, которая предшествовала разделу Европы в условиях холодной войны.

«В Ялте великие державы решали вопрос о будущем Восточной Европы», — сказала она в интервью Newsweek. «Именно так это выглядит сейчас в отношении Украины. Решение о будущем Украины без Украины – это также решение о будущем Европы без Европы», — добавила Чернева.

По словам Стефана Вольфа, профессора международной безопасности Бирмингемского университета, нынешний президент США видит мир, разделенный великими державами на сферы влияния:

«Вероятно, мы увидим, как сверхдержавы поделят между собой земной шар — Китай и США, — и пока неясно, что будет с Россией, станет ли она самостоятельным игроком или будет еще больше зависеть от Китая».

По словам Черневой, позиция администрации Трампа говорит о том, что Восточная Европа может оказаться брошена на произвол судьбы, что вызывает беспокойство, учитывая влияние России на внутреннюю политику таких стран, как Чехия, Словакия, Болгария, Румыния и Польша.

По ее словам, Россия в Восточной Европе «работает над тем, чтобы сдвинуть общества к другому, новому консенсусу, который сейчас, в эпоху Трампа, кажется очень удобным». В предполагаемую российскую сферу влияния якобы войдут страны Европы, а также Закавказья и бывшего СССР. Центральная Азия, по мнению опрошенных Newsweek экспертов, может стать ареной соперничества между Россией и Китаем.

«В знак дипломатических намерений Путину был оказан теплый прием в Монголии в сентябре прошлого год. Монголия полагается на Россию в плане топлива и электроэнергии и на Китай в плане инвестиций в горнодобывающую промышленность», – говорится в материале.

По словам Стефана Вольфа из Бирмингемского университета, знаменательно, что первая зарубежная поездка китайского лидера Си Цзиньпина после пандемии COVID была в бывшую советскую республику Казахстан, лидер которой Касым-Жомарт Токаев выступил против российской СВО.

«В Астане всегда опасались, что Казахстан может стать следующим объектом экспансии России», — говорит Вольф, поскольку в стране проживает значительное количество русского населения. «Казахи могут быть немного более скептичными в отношении России и Украины, потому что они знают, что китайцы ясно дали понять, что не позволят России вмешиваться в дела северного Казахстана, где проживает значительное русское население», – пишет журнал.

По версии журнала, империалист Трамп установит контроль над западным полушарием.

Трамп неоднократно заявлял, что хочет заполучить Гренландию и взять под контроль Панамский канал, разозлил Канаду, назвав ее потенциальным 51-м штатом, и переименовал Мексиканский залив, чтобы отразить свою философию «Америка превыше всего».

По словам Вольфа, Трамп делает ставку на Западное полушарие, но может столкнуться с противодействием со стороны Китая, особенно в Латинской Америке.

«Это, вероятно, побудит Трампа еще больше сосредоточиться на Западном полушарии и избавиться от бессмысленных, по его мнению, обязательств, которые он имеет в других странах», — сказал он.

«Однако Трамп пока не добился от Путина того, чего хотел, в отношении сделки по Украине, и если Москва не сможет договориться с США, ее зависимость от Китая будет расти», – обоснованно предполагает Newsweek.

«Заголовки об Украине отошли на второй план, когда Трамп активизировал торговую войну с Китаем, который теперь сталкивается с 145-процентными тарифами. Это может потенциально ослабить Путина, поскольку Си может в большей степени сблизить свои экономические интересы с Европой. «Китаю придется взвешивать свои отношения с Россией по сравнению с отношениями с Европейским союзом», — говорит Вольф.

Существует также вопрос, будет ли достигнута договоренность между США и Китаем по поводу Тайваня. По словам Вольфа, Си Цзиньпин, возможно, еще не готов захватить Тайвань силой, поскольку в Южно-Китайском море есть и другие горячие точки, где США потенциально будут вынуждены вмешаться в конфликт с воинственным Китаем, например, Филиппины.

«Могут быть такие негласные договоренности, когда китайцы давят, а США не отвечают», — говорит Вольф. «Тогда становится ясно, что существует негласное признание того, что Южно-Китайское море принадлежит Китаю».

Если отвлечься от фантазий Newsweek и его экспертов, мы увидим, что рисуемая ими картина мира далека от реальности. Так, Китай и его капитал, успешно конкурируют с американцами за влияние и контроль над рынками стран Латинской Америки, многие из которых уже давно находятся на «кредитной игле» у Пекина.

Также сферой активного колониального освоения китайским капиталом является Африка, которая на карте Newsweek почему-то закрашена в серый, якобы «ничейный» цвет.

Кроме того, даже в случае полного ухода США из Европы, что представляется крайне маловероятным, еще более маловероятен переход ЕС в сферу влияния России. Гораздо вероятнее экономическое освоение рынков ЕС теми же китайцами.

Наконец, не выдерживают никакой критики и являются ложными историческими аналогиями фантазии авторов журнала о «новой Ялте».