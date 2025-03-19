Израильский офицер советует Украине готовить удары по уязвимой Москве

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украина должна приложить усилия для создания дальнобойных баллистических ракет, которые будут поражать многочисленные уязвимые объекты в Москве.

Об этом «Радио НВ» заявил израильский офицер в отставке Игаль Левин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«Украинские дальнобойные мощности – это одно из главных направлений, в чём украинская оборонка должна делать акцент. Россия потратила колоссальные усилия в плане своей агентуры внутри Украины, для прямого вмешательства, чтобы остановить ракеты «Сапсан-2», и в своё время разоружить Украину. Если бы у Украины было большое количество дальнобойных систем на 2022 год, большой вопрос, насколько бы Россия решилась», – сказал израильтянин.