Израильский офицер советует Украине готовить удары по уязвимой Москве
Украина должна приложить усилия для создания дальнобойных баллистических ракет, которые будут поражать многочисленные уязвимые объекты в Москве.
Об этом «Радио НВ» заявил израильский офицер в отставке Игаль Левин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Украинские дальнобойные мощности – это одно из главных направлений, в чём украинская оборонка должна делать акцент. Россия потратила колоссальные усилия в плане своей агентуры внутри Украины, для прямого вмешательства, чтобы остановить ракеты «Сапсан-2», и в своё время разоружить Украину. Если бы у Украины было большое количество дальнобойных систем на 2022 год, большой вопрос, насколько бы Россия решилась», – сказал израильтянин.
«Одно дело, когда по Москве прилетают дроны, и другое – когда вы сможете полтонны взрывчатки принести. Разрабатывается ведь украинская баллистика. Вот если полтонны взрывчатки сможет относительно точно прилететь в Москву по объектам. А там сконцентрированы все научные, технические центры, государственные учреждения, всё там сконцентрировано. Причём, не под землёй, а открыто», – добавил Левин.
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