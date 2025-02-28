Из-за неопределенности курортный сезон в Абхазии под угрозой срыва – Малькевич
Из-за неконструктивных методов ведения политической борьбы штаба кандидата в президенты Абхазии Адгура Ардзинбы связанные с туризмом структуры в стране опасаются планировать курортный сезон.
Об этом на круглом столе в Москве заявил член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, журналист Александр Малькевич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Наша съемочная группа несколько недель работает в Абхазии, и я в курсе всех происходящих там процессов. Действительно, объективно ситуация складывается так, что Бадра Гунба сегодня ключевая фигура в диалоге с Россией. И избрание его будет означать конструктивное взаимодействие России и Абхазии.
Более того, мы видим яркие и мощные предпосылки того, как это может происходить – мы как раз снимали тестовый рейс, прилёт самолёта по маршруту Москва – Сухум. Мы видели реакцию, насколько это востребовано и с одной стороны, и со стороны наших туристов, которые готовятся к летнему курортному сезону», – сказал Малькевич.
«Все эти годы люди и в Абхазии ждали этого прямого сообщения, и из-за той позиции, которую неконструктивные силы в республике заняли, в целом и курортный сезон может оказаться под большой угрозой. Потому что мы общались и с турагенствами и в Абхазии, и в Сочи, и люди находятся в замешательстве, насколько вообще можно планировать и с одной стороны, и с другой. Как могут ли наши туристы планировать этот отдых, могут ли ательеры, туристические агентства предлагать соответствующие услуги, хотя это востребовано всё, безусловно»,– рассказал журналист.
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