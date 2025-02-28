Из-за неопределенности курортный сезон в Абхазии под угрозой срыва – Малькевич

Из-за неконструктивных методов ведения политической борьбы штаба кандидата в президенты Абхазии Адгура Ардзинбы связанные с туризмом структуры в стране опасаются планировать курортный сезон.

Об этом на круглом столе в Москве заявил член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, журналист Александр Малькевич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Наша съемочная группа несколько недель работает в Абхазии, и я в курсе всех происходящих там процессов. Действительно, объективно ситуация складывается так, что Бадра Гунба сегодня ключевая фигура в диалоге с Россией. И избрание его будет означать конструктивное взаимодействие России и Абхазии. Более того, мы видим яркие и мощные предпосылки того, как это может происходить – мы как раз снимали тестовый рейс, прилёт самолёта по маршруту Москва – Сухум. Мы видели реакцию, насколько это востребовано и с одной стороны, и со стороны наших туристов, которые готовятся к летнему курортному сезону», – сказал Малькевич.