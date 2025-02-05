Инициативные прибалты готовы выстрелить себе в ногу, лишь бы изолировать Калининград от остальной России

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Прибалтийские лимитрофы не оставляют планов блокады российского Калининграда. Издание Euractiv посвятила этому свой материао, в котором говорится, что задуманное прибалтами отделение балтийской энергосистемы приведет к дальнейшей изоляции российского эксклава в Европе.

«С 7 по 9 февраля страны Балтии отключатся от российской энергосистемы и тем самым выведут Калининград из мегасети, контролируемой Кремлем. «8 февраля в странах Балтии «будут отключены все соединения с Россией и Беларусью… и эти линии будут демонтированы. После синхронизации Балтийской энергосистемы с континентальной Европой Калининградская область будет работать в островном режиме», — заявил в интервью Euractiv представитель литовского сетевого оператора Litgrid, который вместе со своими балтийскими коллегами отвечает за отключение сети», – говорится в публикации.

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Издание напоминает, что энергетические острова, представляющие собой сети без внешних соединений — редкость в Европе. Такие сети сложнее эксплуатировать, поскольку они не могут полагаться на трансграничные потоки, чтобы сбалансировать колебания спроса и предложения электроэнергии.

«Россия не приветствовала этот переход», — сказала эксперт по энергетике из Центра Гельмгольца в Берлине Сюзанна Нис. Она добавила, что Москва якобы «применяла различные тактики», чтобы сорвать процесс разделения энергосистем, начиная от кибератак и заканчивая кампаниями по информированмя потребителей о росте счетов за электроэнергию.

Она и другие эксперты в регионе опасаются, что разделение энергосистем Балтии может быть омрачено российским бряцанием оружием.

«Россия может также заявить, что Калининград… находится под угрозой», — говорит координатор европейских программ польского аналитического центра Forum Energii Мацей Якубик.

Хотя разделение сетей приведет к дальнейшей изоляции Калининграда, «такая ситуация ожидалась и обсуждалась более 10 лет, а «островные» испытания, проводившиеся с 2019 года, оказались успешными», добавил он.

Litgrid подтвердила Euractiv, что Калининград ежегодно «в течение довольно долгого времени» проверял свою способность самостоятельно обеспечивать стабильную работу сети.

Однако на самом деле эксклав не находится в зоне риска, говорит Сюзанна Нис, ссылаясь на четыре электростанции — «одну угольная и три газовые».

Газоснабжение электростанций обеспечивается тремя способами: плавучим терминалом СПГ, трубопроводом в Беларусь и расширенным газохранилищем объемом 0,8 миллиарда кубометров.

«Эти ресурсы обеспечивают необходимые поставки газа для выработки электроэнергии», — пояснила Нис.

Прибалты уже готовятся к ответным действиям России.