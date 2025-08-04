«Идиотизм: сами дёргали Россию за усы, но не готовились к войне» – киевский политтехнолог:

Вадим Москаленко.  
04.08.2025 20:20
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


В России тщательно готовились к изнурительному конфликту с Западом, о чём свидетельствует выживаемость страны в условиях беспрецедентных по своему масштабу санкций.

Об этом на канале «Politeka» заявил украинский политтехнолог Андрей Золотарёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В России тщательно готовились к изнурительному конфликту с Западом, о чём свидетельствует выживаемость страны...

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«Россия основательно подготовилась к такому повороту событий. И механизмы обхода санкций – это же не за один день делается. У нас традиционно не могут пройти мимо, чтобы не оплевать, но надо отдать должное. Набиуллина, как к ней ни относиться, сохранила стабильность и управляемость финансовой системы России. Тот же Белоусов, нынешний министр обороны, в своей теории военного кейнсианства – это дало эффект, сумело раскрутить ВПК.

А что у нас? Пышный [председатель Нацбанка Украины], который финансирует спекулянтов? По-моему, и с экономикой, и с ВПК у нас дела обстоят намного хуже», – констатировал Золотарёв.

Ведущий озвучил возмущение в комментариях одного из украинских подписчиков, который недоумевал, неужели никто не знал «что будет война с русскими».

«Проблема в том, что, с одной стороны, дёргая тигра за усы, а точнее, тыча рогатиной в берлогу русскому медведю, рассчитывая его выманить, к войне не готовились. Вот в этом идиотизм ситуации. То есть, если ты бросаешь «иду на вы» – готовься! У нас же наоборот», – признал эксперт.

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