«Идиотизм: сами дёргали Россию за усы, но не готовились к войне» – киевский политтехнолог:

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В России тщательно готовились к изнурительному конфликту с Западом, о чём свидетельствует выживаемость страны в условиях беспрецедентных по своему масштабу санкций.

Об этом на канале «Politeka» заявил украинский политтехнолог Андрей Золотарёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Россия основательно подготовилась к такому повороту событий. И механизмы обхода санкций – это же не за один день делается. У нас традиционно не могут пройти мимо, чтобы не оплевать, но надо отдать должное. Набиуллина, как к ней ни относиться, сохранила стабильность и управляемость финансовой системы России. Тот же Белоусов, нынешний министр обороны, в своей теории военного кейнсианства – это дало эффект, сумело раскрутить ВПК. А что у нас? Пышный [председатель Нацбанка Украины], который финансирует спекулянтов? По-моему, и с экономикой, и с ВПК у нас дела обстоят намного хуже», – констатировал Золотарёв.

Ведущий озвучил возмущение в комментариях одного из украинских подписчиков, который недоумевал, неужели никто не знал «что будет война с русскими».