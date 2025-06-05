«Ганьба! Москали по всему миру таскают свои балалайки» – Рада позорно провалила шароварный законопроект

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Верховная рада в первом чтении провалила проект закона «о народных художественных промыслах», на который «слуги народа» имели большие надежды – чтобы очарованные реестрами украинских мастеров европейцы дали Украине ещё больше денег.

Депутатам предложили рассмотреть законопроект по сокращенной процедуре, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Министр культуры объяснил инициативу назревшей необходимостью внедрения механизма учета, сохранения и использования данных о мастерах народных художественных промыслов путем создания Государственного реестра мастеров народных художественных промыслов.

В роли тяжёлой артиллерии выступил бандеровец и русофоб, скандальный депутат «Слуги народа» Никита Потураев.

«Москальня таскает по всему миру свои балалайки, самовары и валенки. Мы вывозим не только же наше наследие, но и произведения наших мастеров сейчас, и это ценные вещи, которые собирают полные галереи на Западе, это и Петриковская роспись, опошнянская керамика и решетиловская вышиванка, и так далее. Это все серьезные вещи! Чтобы получать поддержку наших европейских коллег, нам надо показать им, что у нас есть мастера, что они делают – и нам готовы давать деньги. Если сейчас мы его просто провалим, это будет позор», – вещал депутат.

Я хочу, чтобы все тогда вспоминали этот день, если этот закон сейчас провалится. Поэтому я прошу сейчас просто собраться и проголосовать его», – распинался Потураев.

Однако дальше начался откровенный фарс. Депутаты провалили даже сигнальное голосование, набрав лишь 217 голосов. Спикер Рады Стефанчук призвал сделать «сверхусилие» к концу заседания.

Однако и во второй раз проголосовало только 220 депутатов. Стефанчук взревел, что «мы не сдадимся», и перерыва не будет, ибо «завтра мы точно 226 голосов не соберём». С третьего раза закон с горем пополам набрал 228 «за».

Тем не менее, депутатам так и не удалось протолкнуть инициативу за основу – 222 голоса. Законопроект направили на повторное первое чтение и доработку.