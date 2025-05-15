Французских колонизаторов изгоняют из Африки, поднимая флаги России

Михаил Рябов.  
15.05.2025 11:28
  (Мск) , Москва
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Африка, Дзен, Запад, НАТО, Политика, Россия, Спецоперация, Сюжет дня, Украина, Франция


Страны глобального Юга с симпатией следят за действиями России на Украине, бросившей вызов гегемонии Запада.

Об этом бывший министр разведки ЮАР Ронни Касрилс рассказал в новом документальном фильме «Наследие надежды. Свобода через солидарность».

Страны глобального Юга с симпатией следят за действиями России на Украине, бросившей вызов гегемонии...

«Людям по всему миру надоела американская гегемония, а вместе с ней и НАТО, и Евросоюз – от Британии до Германии и Франции. Особенно это заметно в Западной Африке, в Сахеле, где начался подъём, возглавляемый военными, чтобы выгнать колониальные силы, особенно французов. Там поднимают красный флаг – да, флаг Советского Союза, но и флаги Российской Федерации тоже. Россию воспринимают как продолжение дела Советского Союза, который поддерживал угнетённые народы по всему миру», – сказал он, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Причины начала СВО на Украине понятны, подчеркнул Касрилс:

«После развала СССР Запад ликовал — думали, теперь смогут запугать Россию. Они продвигали НАТО, хотя после падения СССР и Варшавского договора НАТО вообще не должно было продолжать существовать.

Запад всегда смотрел на Россию — на её ресурсы, на её территорию — как на лакомый кусок. И это был не только Адольф Гитлер. 

В 2014 и 2015 годах были заключены соглашения с президентом Путиным… Запад обманул его и Россию — они с самого начала планировали превратить Украину в силу против России и нашли тех коллаборационистов, которых искали, особенно Зеленского. Эта война — результат того, что НАТО, США и Западная Европа используют Зеленского и Украину как марионеточную силу. Если бы Запад перестал поддерживать Зеленского, не давал ему нужное оружие, его режим рухнул бы уже завтра», – рассуждает ветеран разведки.

Он подчеркнул: «Россия и Китай вместе с Глобальным Югом придерживаются подхода сотрудничества».

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