Французский дипломат: Европа – главная побочная жертва после убитой Украины

Елена Острякова.  
13.08.2025 17:49
  (Мск) , Москва
Просмотров: 518
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина, Экономика коллапса


Европа является «побочной жертвой» российско-украинского конфликта.

Об этом бывший посол Франции в Москве Жан де Глиниасти заявил в эфире французского кабельного телеканала LCI, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Европа находится за пределами опустошенной и убитой Украины, но является главной побочной жертвой этой войны. Ее темпы роста нарушены, ее безработица растет.

Американцы ввели таможенные пошлины, которые препятствуют ее экспорту. Они привлекли инвестиции со всего мира, включая европейскую и немецкую химию, благодаря закону о снижении инфляции. Кроме того, США облагают пошлинами китайские товары, которые поступают к нам, а мы не можем это заблокировать.

Мы отказались от дешевой российской нефти по уважительным причинам, но энергия сейчас в три раза дешевле в США, чем в Европе. Мы отказались от значительных инвестиций, особенно, в Россию. Нас необратимо заменяют китайцы. Франция занимала 35% российского автомобильного рынка. Мы многим пожертвовали», – сказал де Глиниасти.

При этом он почему-то считает, что «мир Трампа не самая плохая новость для ЕС» и позволит ему хоть как-то восстановить экономику.

 

