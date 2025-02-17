Финляндия и Эстония ответят за абордаж российских судов

Катя Добрина.  
17.02.2025 12:34
  (Мск) , Симферополь
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Дзен, Прибалтика, Провокации, Россия


США вывели за скобки не только притязания Украины на НАТО – прибалтийские страны теперь должна рассчитывать только на собственные силы, проявляя агрессию в отношении российских судов.

На это в эфире «Крым 24» обратил внимание главный редактор портала «Альтернатива» Андрей Ваджра, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

США вывели за скобки не только притязания Украины на НАТО – прибалтийские страны теперь...

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«Давайте не телефонный разговор возьмём, а заявление нового министра обороны США Пита Хегсета. Он сказал первое – Украина ни в какое НАТО не попадёт, она там в принципе не нужна. Второе –  Украине никто ничего не даст. И третье, что он сказал, что американский войска на территории Украины никогда не появятся. И, наконец четвёртое, что он сказал: если Европа хочет воевать с Россией – ради бога. Но только самостоятельно и за свой счёт», – подчеркнул обозреватель.

По его словам, Финляндии и Эстонии предстоит в начале хорошо подумать, прежде чем останавливать российские суда.

«Хотите вы задерживать, допустим, российские корабли, либо взрывать их – ради бога. Останавливайте, захватывайте, взрывайте. Но если Россия ответит зеркально – это ваши проблемы, а не проблемы Соединённых штатов. Если Россия начнёт топить ваши корабли в том же Балтийском море – это ваши проблемы. Если, допустим, ЧВК начнут расстреливать вашу береговую охрану при попытке взять на абордаж российское судно – это ваши проблемы. Хотя это по сути уже повод к войне. Сколько раз Европа была беременна войной, а потом приходил «русский гинеколог» и вырезал там на хрен всё? Судя по всему, европейцы ещё не поняли, что «русский гинеколог» придет опять», – указал обозреватель.

Он уверен, что для изменения ситуации необходима смена режимов в Европе, хотя бы в лидирующих странах.

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