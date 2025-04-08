Евросоюз проводит эксперименты на Украине, как на кошечках
На Украине никто не хочет идти на госслужбу из-за жесткого мониторинга госслужащих, введенного Киевом по требованию Евросоюза.
Об этом чрезвычайный и полномочный посол Украины Елена Зеркаль рассказала в интервью киевской пропагандистке Наталье Мосейчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Мы ввели наиболее строгие требования к госслужащим. И это сейчас работает против нас, потому что никто из людей не хочет идти на госслужбу, потому что не хочет, чтоб их дети и внуки были под таким мониторингом. А им очень нужны свежие кадры. Этот вопрос нужно решать с Еврокомиссией», – сказала экс-чиновница.
Она рассказала, как шокировала участников международной конференции в 2016 году рассказом об украинских реформах госслужбы.
«После того, как я рассказала, какие мы ввели мониторинги, какому надзору мы подвергаем наших госслужащих всех уровней, мои коллеги были под бешеным впечатлением от того, зачем мы это сделали. Действительно, есть международные организации, которые разрабатывают стандарты для того, чтобы потом принудить всех принять эти стандарты. Кто-то должен пройти этот путь первым. Вот мы и проходим. Может быть, кто-то из экспертов ошибся и решил провести эксперимент на Украине. Он, на мой взгляд, не удался», – сказала Зеркаль.
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