Европу уже приговорили к самоубийственной войне против РФ – Шишкин

Глобалисты готовы безжалостно пожертвовать Европой ради стратегического поражения России, чтобы обеспечить себе мировую гегемонию.

Об этом эксперт Института стран СНГ Игорь Шишкин заявил в интервью белорусскому информагентству БелТА, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«К сожалению, явно есть силы, которые заинтересованы в том, чтобы бросить европейцев в топку войны. Это не говорит о том, что европейцы бедные-несчастные, их пинками туда загонят. Гитлер был заинтересован в том, чтобы совершить поход на Восток. В Германии было полным-полно людей, которые поддерживали эту линию Гитлера, реванш, что называется, витал в воздухе.

Они стремились, но они самостоятельно это сделать не могли. И была сила – Британская империя, которая помогла им и подтолкнула их на этот в общем-то самоубийственный для немцев поход на Восток.

И есть очень большая опасность, что сейчас существуют третьи силы, которые заинтересованы не в том, чтобы как Мерц и прочие, чтобы снова Европа во главе с Германией и Францией стали во главе мира и получали львиную долю ренты, гегемоны и проч., вернулись в положение Европы до поражения во Второй мировой войне. А есть силы, которые заинтересованы в том, чтобы и европейцы, и русские (вместе с белорусами, нас не разделить) перемололи друг друга в этой войне», – отметил Шишкин.